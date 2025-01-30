Среди этих игр Marvel’s Spider-Man 2 – она выходит на ПК уже сегодня.

Sony все-таки решила отказаться от обязательной привязки пользователями своих аккаунтов PSN к играм на ПК. Информация появилась в официальном блоге компании.

В 2024 году издатель попал в скандал, когда сделал обязательным привязку PSN к Steam-версии Helldivers 2, хотя изначально этого не требовали. После критики от геймеров Sony отменила это условие для шутера, однако сделала привязку PSN обязательным условием для всех своих портов на ПК, даже для синглпеерных.

Игры, для которых больше не требуется аккаунт PSN:

Видео дня

Marvel’s Spider-Man 2

The Last of Us Part II Remastered

Horizon Zero Dawn Remastered

God of War Ragnarök

Со временем программу планируют расширить. При этом Sony напрямую не подтверждает, вернутся ли эти игры в продажу в регионах, где официально сейчас не представлен PSN (более чем 170 странах).

Тем не менее Sony по-прежнему заинтересована в регистрации ПК-игроков в PSN, поэтому за подключение PSN начнут давать небольшие бонусы вроде скинов, очков прокачки и других мелочей. Например, в Spider-Man 2 подарят костюмы Человеков-пауков 2099.

Вместе с этим Sony опубликовала расширенные системные требования Spider-Man 2, которая сегодня выходит на ПК. Для игры рекомендуются 140 ГБ на SSD и RTX 3060, но для "минималок" хватит и GTX 1650.

Ранее стало известно, что еще один эксклюзив Playstation выйдет на ПК всего через полгода после релиза. Экшен-RPG Rise of the Ronin будет поддерживать 8К разрешение и трассировку лучей, предзаказы уже открыты.

Новый слух намекает, что PlayStation 6 может выйти раньше, чем считалось. Начинка для консоли уже якобы готова, а позднее в 2025-м начнется рассылка девкитов для разработчиков игр. Это значит, что геймеры, вероятно, смогут купить PS6 уже в 2027 году. Ранее говорили про 2028-й.

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