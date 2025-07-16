Спойлер: нет, не может.

Блогер GCS Hardware протестировал, как ведёт себя GT 1030 GDDR5, одна из самых слабых видеокарт с поддержкой DirectX 12, в современных играх при включённом апскейлинге. В теории, такие технологии как FSR и XeSS должны вытянуть слабое железо, но на практике всё не так радужно.

В Kingdom Come: Deliverance 2 карта выдавала всего 8 FPS в 1080p. Включение FSR 3.1 в режиме производительности поднимает FPS до 15, а при рендере в 720p - до 21. Однако даже это слишком мало для комфортной игры.

В Space Marine 2 результат ещё печальнее - 6 FPS без апскейла, и 13 FPS с ним. Alan Wake 2 и вовсе выдал показатель меньше 1 кадра в секунду - даже с максимальной оптимизацией.

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Cyberpunk 2077 в 1080p на низких настройках выдал 12 FPS. FSR 2.1 поднял до 21, а FSR 3 - до 18. Технология от Intel (XeSS) наоборот ухудшила результат - всего 8 FPS.

В CS2 карта показала около 100 FPS на низких настройках, но апскейлинг не дал ощутимого прироста, потому что и так всё работало приемлемо.

Зато GTA 5: Enhanced Edition приятно удивила. Несмотря на нехватку видеопамяти (в игре использовалось до 3 ГБ), FPS держался на уровне 30–40 кадров. Включение FSR 3 дало прирост до 45, а FSR 1 - до 50 FPS.

Ранее мы рассказывали, что NVIDIA выпустила новую технологию для видеокарт, которая увеличивает FPS в играх. Smooth Motion доступна на превью-драйверах 590.26.

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