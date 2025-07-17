Лента выйдет в Северной Америке 24 октября 2025 года, а в международном прокате она будет с 22 октября.

Компания Warner Bros. опубликовала первый официальный трейлер фильма "Мортал Комбат 2", который ранее уже успел посмотреть один из создателей серии Эд Бун. Соответтвующее видео появилось на Youtube-канале компании.

"Студия New Line Cinema представляет новейшую, захватывающую часть франшизы видеоигр, во всей её брутальности, Mortal Kombat 2. На этот раз любимые фанатами герои, к которым теперь присоединился сам Джонни Кейдж, сойдутся в решающей, бескомпромиссной, кровавой битве, чтобы победить тёмное правление Шао Кана, угрожающее самому существованию Земного Царства и его защитников", - сказано в описании под видео.

Важно, что в трейлере показали множество сражений с легендарными героями серии. Так, в нем можно увидеть Джонни Кейджа, лорда Рейдена, Соню Блейд, Джексона Бриггса, принцессу Китану, Лю Кана, Скорпиона, императора Шао Кана, Синдел, Бараку, Би-Ханя, Джейд, Кано и других.

Видео дня

Отмечается, что роли в Джонни Кейджа снялся Карл Урбан, а также Аделина Рудольф, Джессика МакНэми, Джош Лоусон, Луди Линь, Мехкад Брукс, Тати Габриэль, Льюис Тан, Дэймон Херриман, а также Чин Хань, Таданобу Асано в роли Лорда Рейдена, Джо Таслим в роли Би-Хана и Хироюки Санада в ролях Ханзо Хасаши и Скорпиона.

Важно, что режиссёр Саймон Маккуойд возвращается к работе над продолжением своего взрывного кинематографического приключения 2021 года по сценарию Джереми Слейтера, основанному на видеоигре, созданной Эдом Буном и Джоном Тобиасом. Продюсерами фильма выступают Тодд Гарнер, Джеймс Ван, Тоби Эммерих, Э. Беннетт Уолш и Маккуойд, а исполнительными продюсерами - Майкл Клир, Джадсон Скотт, Слейтер и Лоуренс Касанофф.

Лента выйдет в Северной Америке 24 октября 2025 года, а в международном прокате она будет с 22 октября.

Мортал Комбат 2 - последние новости

Ранее в сети появился первый тизер к сиквелу под названием "Неудержимая ярость". В нем представили Джонни Кейджа в исполнении Карла Урбана. Как и в видеоиграх, он в кино будет голливудской звездой. Герой использует во время боя свои фирменные "фишки", в том числе с поправлением очков и приседаниями на шпагат.

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