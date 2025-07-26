Рассказываем, как понять, что морковь пора выкапывать, а также как это правильно делать.

Морковку нового урожая начинают выкапывать уже в августе - и аж до ноября. Сроки уборки зависят во многом от погоды и климата в регионе, а также какой сорт был посажен. Опытные огородники при этом еще ориентируются и на внешний вид морковки, а некоторые умудряются подгадать благоприятный лунный день. Когда выкапывать морковь, чтобы корнеплоды успели набрать сладость, но не начали портиться в земле - рассказываем в материале.

Когда пора выкапывать морковь - сорт, погода и приметы

Итак, как уже говорили, срок уборки урожая морковки может зависеть от сорта, региона выращивания и погоды.

Если ориентироваться на сорт:

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раннюю морковку - копают в августе, а иногда даже в июле (она растет до 90 дней);

средней спелости - в сентябре (спустя 100-120 дней после высадки);

позднюю - убирают уже в октябре.

Следует помнить, что раннюю морковку на зимнее хранение не отправляют - ее выращивают для салатов, молодого борща и консервации. Поздняя, наоборот - отлично хранится зимой.

Погода также играет роль - насколько жарко или холодно было во время роста морковки. В южных регионах Украины корнеплоды могут созревать раньше, в северных - немного позже. При этом при t +4С овощ уже перестает расти, а как только ударят первые замороки – будет гнить в грунте. Это также важно учитывать, планируя сбор.

Бывалые дачники готовность моркови определяют по внешнему виду.

Вот как понять, что морковь пора выкапывать:

нижняя листва почти полностью становится желтой, а средний ярус стал зелено-желтым с коричневым;

ботва ложится на землю;

корнеплоды поднимаются над грядкой на 1-15, см, как будто говорят - "Выдерни меня!".

Можно выдернуть одну морковку - если на ней будут мелкие корешки по всей длине, то можно собирать урожай.

Когда выкапывать морковь по лунному календарю

"Высший пилотаж" у дачников - это когда им удается сроки сбора морковки (когда она уже готова) еще и согласовать с лунным календарем.

В августе, сентябре и октябре это будут такие даты:

август - 5-7, 15, 16, 22-25–е числа;

сентябрь - 2, 3, 9-12, 17 -20, 29, 30-е числа;

октябрь -1, 6, 8, 9, 14-18, 27, 28.

Лучше всего хранятся корнеплоды, собранные в момент, когда луна находится в знаках Козерога, Тельца, Льва, Девы и Овна.

Как правильно выкапывать морковь

Копают морковку, как правило, в сухую погоду. Лучше делать это не лопатой, а вилами - так меньше риск повредить корнеплоды.

После выкопки ботву нужно будет срезать, а морковь хорошо просушить.

Также считается, что морковка, выкопанная вечером - слаще.

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