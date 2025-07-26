Точная сумма выплаты зависит от категории гражданина.

Участники боевых действий, а также их семьи, имеют право на ряд льгот и выплат. Так, например, УБД получают пособие, размер которого зависит от статуса военного и наличия или отсутствия группы инвалидности. Узнайте, какие выплаты по УБД могут быть до 24 августа.

Ранее мы рассказывали, что до конца июля некоторые украинцы могут получить выплаты по инвалидности.

Выплаты УБД на День Независимости - кто сколько получит

В Законе Украины четко прописано, кто из УБД имеет право на денежные пособия в честь праздника. Статья 12 объясняет, что каждый год военные будут получать финансовое вознаграждение на День Независимости Украины. Сумму выплаты регулирует Камбин. В постановлении №486 указана сумма на 2025 год - 1 000 грн.

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Если военный отличился, и имеет какие-то особые заслуги перед Украиной, ему полагается 3 100 грн.

Если УБД вышел на пенсию, то финансовую помощь он получит вместе с регулярными пенсионными выплатами, ничего дополнительно оформлять не придется. Для военных, которые в настоящее время служат, процедура другая - воинская часть, в которой находится военнослужащий, должна подать заявку, и деньги придут по месту службы.

Участникам боевых действий, которые не вышли на пенсию, а также освобождены от службы, но признаны трудоспособными и работают, стоит обратиться в ПФУ. Лично в отделении, по почте или через портал онлайн нужно подать заявление о выплатах.

Новые выплаты украинцам - кто еще получит помощь

Важно понимать, что на финансовую поддержку, приуроченную к национальному празднику, имеют право не только УБД - выплаты есть и для некоторых других украинцев.

Так, разовую денежную помощь в размере 450 грн предоставят украинцам, которые принимали участие в войне с национал-социалистическим режимом, прошли через концлагеря или гетто, трудились на принудительных работах. Такую же выплату получат дети тех, кто занимался партизанской или подпольной деятельностью.

Женам, детям и другим членам семьи ветеранов войны, которые на данный момент считаются погибшими или умершими, выплатят по 650 грн. Столько же получат жены, дети и другие члены семьи погибших украинцев и украинок, получивших статус Защитника Украины. Аналогичная сумма предназначена супругам умерших украинцев, у которых был статус инвалидности из-за войны, если эти жены (мужья) не были во втором браке.

Также на 650 грн могут рассчитывать супруги тех украинцев, которые участвовали в боевых действиях, воевали, стали жертвами преследований нацистов, имея статус инвалидности из-за увечья во время работы или по другой причине, если не было второго брака.

Финансовую поддержку в размере 1 000 грн выплатят не только УБД, но и украинцам, которые пострадали во время Революции Достоинства. Такую же сумму получат бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей или гетто. Столько же могут заплатить и украинцам, родившимся в таких местах принудительного содержания.

Ко Дню Независимости свои выплаты получат и лица со статусом инвалидности, сумма зависит от группы. Первая - 3 100 грн, вторая - 2 900, третья - 2 700. Право на выплаты имеют те украинцы, которые получили соответствующий статус из-за войны. Также финансовую помощь получат люди, которые были заключены в гетто или концлагеря в возрасте до 14 лет. При этом, инвалидность они могли получить из-за болезни, во время работы или по другой причине.

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