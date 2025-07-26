Наш материал подскажет, что положить в корзину для освящения в Яблочный Спас.

Яблочный Спас украинцы празднуют 6 августа по современному церковному стилю, либо 19 августа по старому. Неизменной традицией праздник считается освящение продуктов. В народе есть давние верования о том, что нужно святить на Яблочный Спас, а что запрещено. Православные люди верят, что освященная еда особенно полезна для здоровья и дольше не портится.

Что нужно освятить на Яблочный Спас и что нельзя

Святить продукты просто - сложите в корзину, принесите в церковь и попросите священника окропить еду святой водой. Главное, что приносят в храм на Яблочный Спас, это, конечно, яблоки, символ достатка и сытой жизни. Считается, что только после освящения их можно есть. У украинцев есть давнее поверье: якобы в этот праздник всем умершим детям в Царстве небесном ангелы раздают яблоки, если родители на земле освятят их.

Освящать можно любые другие сезонные фрукты, к примеру, груши, сливы, виноград, абрикосы, и даже импортные, такие как бананы и апельсины. Не запрещается также нести в храм овощи - томаты, лук, морковь и т.д.

Ещё один продукт, что нужно брать в церковь на Яблочный Спас по народной традиции, это мёд и любые продукты пчеловодства. В давние времена пасечники относились к празднику с большим уважением и верили, что после освящения дела на пасеке улучшатся.

Для наших предков Спас был земледельческим праздником, поэтому не удивительно, что в храм несли колоски нового урожая. Святить принято и хлеб, выпечку, любые мучные изделия. Украинцы делили освященную буханку между всеми родственниками, чтобы иметь крепкое здоровье.

Цветы, пряности и целебные травы больше принято святить на Медовый Спас 1 августа, но если не успели, то можно принести и 6 числа. Грехом это считаться не будет. Освященную зелень раскладывают по дому для благополучия.

Есть и запрещенные для освящения продукты на Яблочный Спас: традиции не разрешают святить всё, что нарушает Успенский пост. Вот что у вас не примут в храме:

мясо и мясосодержащие продукты - колбаса, шинка и т.п.;

яйца и выпечка на яйцах;

молоко и молочные продукты;

алкоголь, включая кагор;

рыба 6 августа разрешена, но в церковь нести не рекомендуется.

Ранее мы публиковали молитвы на Яблочный Спас, которые можно исполнить в церкви, пока длится освящение продуктов, или прочесть дома.

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