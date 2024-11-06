Информация пришла от проверенного инсайдера.

После недавнего появления страницы Resident Evil 9 на Metacritic, новая часть серии зомби-хоррора обрастает всё новыми слухами.

В этот раз блогер Biohazard Declassified сообщил, со ссылкой на свои источники в Capcom, что несколько месяцев назад было проведено внутринее тестирование Resident Evil 9. Сразу стоит отметить, что этот блогер уже когда-то "сливал" инсайдерскую информацию о Resident Evill Village, и абсолютно всё оказалось правдой.

Сюжет Resident Evil 9 развернётся через четыре года после событий Village. Главными героями станут Леон Кеннеди и Джилл Валентайн, ещё из знакомых персонажей появятся Крис Редфилд и Барри Бёртон, которые перейдут в ранг второстепенных. Появится и Роза Уинтерс, за которой будет следить Крис. Также в игру вернётся "синяя" Umbrella, ЧВК, которая появилась после банкротства "красной" Umbrella.

По завязке: Леон и Джилл отправляются на некий остров, чтобы найти производителей Эвелины, антагониста Resident Evil 7. Компания-производитель начала массовое клонирование проекта с помощью мегамицелия. Со временем и Леон и Джилл заразятся новой инфекцией.

Тестировщики рассказали блогеру, что прохождение вело их через заброшенные дома, лаборатории, госпиталь, тёмные леса, пещеры и храм.

Основными противниками в новой игре станут жители острова. Это будут не совсем зомби, они сохранили человеческий облик и могут пользоваться инструментами и оружием. На руках у них будет татуировка с изображением луны.

Также у главных героев будут свои преследователи, как во второй и третьей части серии. Джилл будет убегать от некоего козлочеловек, преследователь Леона не описывается, но у него он будет свой.

Главным антагонистом станет Мистер Саймон, он руководит производством биологического оружия на острове. Известно, что персонаж страдает от множества психологических травм.

Напомним, что недавно Capcom поделилась, что ремейк Resident Evill 4 дошёл до отметки в 8 миллионов проданных копий. В честь этого компания нарисовала праздничный арт, где спрятала множество пасхалок для фанатов серии.

Вас также могут заинтересовать новости: