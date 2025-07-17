Патч 2.3 добавил в игру новые машины и небольшие квесты для их открытия, автопилот и расширенный фоторежим.

Разработчики Cyberpunk 2077 провели презентацию очередного масштабного обновления для своей игры. Патч 2.3 стал первым масштабным обновлением с декабря 2024 года – студия планировала, что патч 2.2 станет финальным.

Патч 2.3 коснулся как технической части игры, так и ее геймплея. Например, добавили новые машины и небольшие квесты для их разблокировки – всего три автомобиля и один мотоцикл. Также игрокам станет доступна функция "Автопилот", которая позволит машине самой ехать к указанному месту, без участия игрока.

Любителей красивых скриншотов порадует обновленный фоторежим. В нем будет возможность настраивать погоду и время суток, лучше контролировать освещение и баланс цветов, подбирать новые позы и даже добавлять в кадр других персонажей в разных обликах.

Видео дня

По технической части, на ПК появится поддержка технологий апскейлинга AMD FSR 4, генерации кадров FSR 3.1 и Intel XeSS 2.0. Владельцы консолей получат поддержку HDR10+ Gaming и VRR для улучшения изображения.

С 17 июля патч доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Также сегодня Cyberpunk 2077 наконец доберется и до устройств Apple Mac.

Напомним, в разработке официально находится сиквел Cyberpunk 2077, и в конце мая он вошел в стадию препродакшена. Очевидно, ожидать выпуска Cyberpunk 2 ранее 2030 года не стоит. А значит, это будет проект уже не для нынешнего поколения консолей, а следующего.

Также накануне CD Projekt анонсировала продолжение аниме по Cyberpunk 2077. Новый сезон Edgerunners будет полностью самостоятельной историей, без связей с событиями первого.

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