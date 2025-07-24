Помидоры будут сочными, вкусными и крупными, если их вовремя удобрить домашними подкормками. С их помощью урожай превзойдет все ожидания.
Сегодня рассмотрим, чем подкормить томаты, чтобы плоды были крупные.
Как ускорить налив помидоров - три проверенных рецепта
Все эти подкормки рассчитаны на ведро воды. Нужно просто приготовить удобрение, а затем поливать помидоры. Для первой подкормки надо взять:
- 10 зубчиков чеснока;
- один банан и кожуру от него;
- несколько столовых ложек картофельного крахмала;
- литр воды.
Чеснок нарезаем вместе с шелухой прямо в воду. Он даст подкормке много витаминов, макро- и микроэлементов. Затем измельчаем банан (источник калия), всыпаем крахмал и перемешиваем.
Настаиваем сутки и процеживаем. Добавляем 9 литров воды. Используем такой настой для полива один раз в пять дней до конца плодоношения. Между поливами стоит делать стимулирующие опрыскивания. Чем опрыскать томаты для лучшей завязи? Стоит обратить внимание на янтарную кислоту, аминокислоты и подобные средства.
Для второй подкормки понадобится более сложный ингредиент - смесь спирулины и хлореллы. Она бывает в виде порошка и таблеток. Чтоб сделать домашнее удобрение, в ведро воды нужно добавить:
- три столовые ложки золы подсолнечника;
- стакан кефира;
- столовую ложку спирулины и хлореллы.
Тщательно перемешиваем и поливаем жидкостью кусты под корень. Подкормка поможет помидорами равномерно спеть и наливаться.
Напоследок рассмотрим третий вариант. Для приготовления этого удобрения понадобятся:
- ведро воды;
- 150-200 миллилитров кефира;
- три столовые ложки золы подсолнечника;
- два грамма янтарной кислоты.
Подготавливаем ведро воды и убираем его в сторону. Смешиваем кефир с золой, должна начаться реакция. Вливаем смесь в воду и перемешиваем. Всыпаем янтарную кислоту и снова смешиваем. Далее можно использовать подкормку для полива.