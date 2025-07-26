Если добавить секретный ингредиент, закуска получится очень вкусной.

Летом, в сезон кабачков, все украинские хозяйки стараются готовить блюда с этим овощем. Можно запекать кабачки в духовке, делать оладьи из кабачков, а также варить, тушить и запекать сезонный овощ каким угодно образом. Даже намазка из кабачков станет отличной закуской, если знать, как ее готовить.

Намазка на хлеб с кабачком, сыром и морковью

Такая закуска готовится всего 20 минут, зато вы получаете нежное и вкусное блюдо, которое будут есть даже те, кто относится к зеленому овощу весьма скептически.

Ингредиенты:

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по одной штуке репчатого лука, моркови и кабачка;

два плавленых сырка;

укроп, петрушка;

2-3 ст.л растительного масла;

соль, перец.

Морковь нужно помыть, натереть на терке. Кабачок помыть и почистить, так же поступить с луком. Оба овоща нарезать мелким кубиком. На разогретую сковороду, смазанную маслом, выложить лук, обжаривать до золотистого оттенка. Когда он появится, выложить морковь, готовить 2 минуты, потом кабачок, и жарить все овощи вместе 10 минут, предварительно посолив и поперчив их. В чашу блендера выложить сыр и мелко нарезанную зелень. Добавить остывшие овощи, перебить блендером, намазать закуску на хлеб и подать к столу.

Вкусная намазка на бутерброды с кабачком, сыром и шампиньонами

Наличие грибов добавляют пикантности и изысканности - кремовый паштет получается ароматным и очень сытным.

Ингредиенты:

два кабачка;

два плавленых сырка;

по одной штуке репчатого лука и моркови;

двести граммов шампиньонов;

два-три зубчика чеснока;

соль, перец, укроп.

Кабачки вымыть, почистить, натереть на терке и сложить в миску. Оставить на полчаса, чтобы овощ дал сок. В это время почистить морковь и лук, оранжевый овощ натереть на терке, а репчатый лук мелко нарезать. Выложить оба ингредиента на сковороду, смазанную маслом, обжарить до золотистого цвета. Мелко нарезанные грибы добавить к овощам и тушить, выпаривая жидкость, а затем просто жарим до золотистого оттенка, посыпав солью, перцем и любимыми травами.

Из кабачков отжать сок, отправить зеленый овощ на сковороду к остальным продуктам. Если видите, что масла недостаточно, можно подлить еще и продолжить готовить овощи 10-15 минут. В еще теплую массу добавить измельченный укроп и зубчики чеснока, пропущенные через пресс.

В чашу блендера выложить плавленые сырки, нарезанные кубиками, и остывшие овощи со сковороды. Перебить блендером до однородной массы, намазать на хлеб и подать к столу.

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