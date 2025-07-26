Даже налет, который копился годами, растворится без труда.

Чистота в ванной комнате и санузле невозможна без чистого унитаза - этот важный предмет в доме загрязняется очень быстро. Дело далеко не всегда в вашей неаккуратности, ведь даже качество воды в бачке влияет на скорость образования налета. Узнайте, как убрать налет в унитазе быстро и без проблем.

Чем отмыть налет в унитазе - дедовские методы

Есть много вариантов, чем убрать известковый налет в унитазе. Одни хозяйки привыкли использовать покупные средства с агрессивными химическими веществами в составе, а другие предпочитают щадящие народные методы. Купить в магазине бутылку с привлекательной этикеткой можно всегда, попробуем разобраться, как убрать налет в унитазе своими силами без "химии".

Сода и уксус

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Для такого варианта вам понадобятся 3 стакана уксуса и 1 стакан соды. Сначала вливаем прямо в унитаз 2 стакана уксуса, не спуская воду из бачка. Смешиваем ершиком воду в унитазе и уксус, оставляем на 12 часов (лучше на ночь). Утром всыпаем стакан пищевой соды и выливаем оставшийся стакан уксуса. Видим, как раствор начинает шипеть, оставляем его на 10 минут.

Вооружившись ершиком, чистим слив и не нажимаем на кнопку смыва еще полчаса. Затем берем губку или тот же ершик, и тщательно чистим стенки, потом смываем воду. Такую процедуру можно повторять 2-3 раза, пока не добьетесь желаемого эффекта.

Лимонная кислота

Еще один вариант, как убрать известковый налет в унитазе - использовать копеечную кислоту. Это одно из лучших средств для чистки сантехники, как и уксус, хотя менее едкое, а значит более бережное.

Чистить унитаз лимонной кислотой просто - в литре воды растворяем 2-3 ст.л порошка, смачиваем туалетную бумагу в растворе и прикладываем эти "компрессы" к проблемным местам в унитазе. Оставшуюся жидкость заливаем прямо в унитаз, оставляем на ночь. Утром убираем бумагу, чистим стенки ершиком, пока пятна не исчезнут, нажимаем кнопку слива.

Перекись

Опытные хозяйки советуют в принципе использовать перекись для дезинфекции унитаза - можно, например, каждый день протирать сиденье губкой, смоченной в пероксиде. Для того чтобы почистить унитаз внутри, сделаем раствор - в двух литрах воды смешиваем полстакана перекиси и две столовых ложки нашатырного спирта. Выливаем средство прямо в унитаз, смачиваем в нем ершик и наносим на стенки. Чистим загрязнения щеткой, а потом нажимаем дважды нажимаем на слив.

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