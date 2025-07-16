На разработку новой версии ушло 8 лет.

Бывший глава отдела коммуникаций Deep Silver Мартин Вайн признался, что Dead Island 2 пришлось фактически перезапустить после первых игровых тестов, иначе серия могла бы просто умереть. Это решение обошлось в 8 лет работы и миллионы долларов, но, по словам Вайна, оно себя оправдало.

Об этом он рассказал на конференции Develop:Brighton. Тогда его спросили, спасал ли когда-нибудь пользовательский фидбек провальный проект. Вайн ответил - да, и это был Dead Island 2. После E3-трейлера 2014 года игроки получили тестовую версию, и от неё были, мягко говоря, не в восторге: "Это было не весело. Это не цепляло. Это не ощущалось как Dead Island, в который мы играли".

Попытки всё немного подкрутить не помогли, вторая волна фидбека была такой же ужасной. Тогда Deep Silver приняла радикальное решение: выкинуть всё, что сделано, и начать с нуля:

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"Мы могли бы выпустить плохую игру. Может, даже немного заработать. Но это бы убило франшизу".

Изначально разработкой занималась студия Yager (авторы Spec Ops: The Line), но после отмены их версии подразделение Yager Productions вообще закрыли. Потом проект передали Sumo Digital, а в 2019 году - перенесли внутрь компании и отдали Dambuster Studios.

В итоге Dead Island 2 вышла только в 2023 году. Несмотря на сдержанные отзывы критиков, игра разошлась тиражом более 2 млн копий за первый месяц и стала самым успешным релизом в истории Deep Silver.

Интересно, что в 2020 году старая сборка от Yager всё же утекла в сеть. Судя по геймплею, это был всё тот же Dead Island, но в более топорной обёртке.

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