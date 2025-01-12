Команда геймдизайнера занимается сведением японской озвучки, а сам Кодзима пишет эссе и готовится к интервью.

Создание игр - дело сложное. Хидео Кодзима поделился последними новостями разработки Death Stranding 2: On The Beach и своим настроением по этому поводу.

На своей странице X (бывший Twitter) японский геймдизайнер написал, что сейчас в работе над Death Stranding 2 наступил самый сложный этап: время кранча:

"Устал. Сейчас у нас самый требовательный этап разработки игры, как физически, так и морально, также известный как 'время кранча'".

Сам Кодзима сейчас также занимается вещами, не связанными с игрой напрямую, вроде написания эссе, комментариев, объяснений, подготовки к интервью и обсуждениям. "Это невероятно тяжело", - поделился геймдизайнер.

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У Death Stranding 2 пока нет даты релиза, но Kojima Productions планирует выпустить сиквел в 2025 году. Она также попала в нашу подборку самых ожидаемых игр наступившего года.

Ранее Хидео Кодзима рассказывал, что дважды уснул, пока тестировал Death Stranding 2. Личная ассистентка геймдизайнера ведёт дневник, как Кодзима играет в сиквел Death Stranding.

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