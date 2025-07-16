Кроме того, пропала возможность просматривать профили других пользователей.

Rockstar тихо прикрыла Social Club, платформу, к которой десятилетиями были привязаны GTA, Red Dead Redemption и прочие игры студии. Теперь при переходе по ссылке socialclub.rockstargames.com игроков автоматически перебрасывает на основной сайт Rockstar.

Вместе с этим пропал доступ к профилям, медиа и лентам пользователей. Фото, видео, достижения и прочие детали, которыми раньше можно было делиться - больше недоступны.

Из всего функционала остался лишь список друзей, но и там теперь нельзя посмотреть, кто во что играет, какой у кого прогресс и т.д.

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Упоминания Social Club начали исчезать с сайта студии ещё в конце 2023 года, что тогда уже навело фанатов на мысль о скором закрытии или перезапуске сервиса. Учитывая, что GTA 6 выйдет в 2026 году, похоже, Rockstar просто расчищает поле под новую экосистему.

Ранее мы рассказывали, что действующий разработчик Rockstar рассказал о судьбе Red Dead Redemption 3. На данный момент компания полностью сосредоточена на GTA 6.

Кроме того, недавно бывший сотрудник Rockstar рассказал сюжеты старых отменённых версий GTA 6. Всего было 3 сценария, но в компании их посчитали слишком мрачными.

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