День медицинского работника 2025 в Украине в третий раз будут праздновать в конце июля.

В этом году украинские медработники в третий раз отметят свой профессиональный праздник, День медика 2025, по-новому. Рассказываем, почему перенесли дату, какого числа и как поздравлять с Днем медика врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов, лаборантов и всех, кто спасает жизни и заботится о здоровье людей.

День медика в Украине 2025 - история даты и когда отмечаем

Праздновать День медика начали еще во времена СССР. С 1980 года профессиональный праздник медработников отмечали каждое третье воскресенье июня. В независимой Украине эту традицию официально утвердили в 1994-м, но тогда дату оставили прежней.

В 2023 году праздник должен был быть 18 июня, однако за несколько дней до этого президент Украины подписал указ - согласно ему День медика в Украине ежегодно отмечается 27 июля. Дату праздника изменили осознанно: чтобы отказаться от советско-российской традиции и утвердить собственную.

Видео дня

27 июля в церковном календаре - это день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона. Святой Пантелеймон считается покровителем врачей, целителей и всех, кто помогает избавиться от болезней. Согласно преданию, святой бесплатно помогал всем страждущим, поэтому его почитают как символ милосердия и самоотверженного служения людям. Таким образом, День медицинского работника в Украине 27 июля - не формальность, а способ подчеркнуть высокую миссию медицины, особенно в нынешнее тяжелое военное время.

Как поздравить с Днем медика

День медицинского работника 2025 в Украине приходится на воскресенье. Как уже говорили поздравления с Днем медика получают все, кто имеет отношение к медицине. В условиях войны это не просто профессиональный праздник, а день благодарности людям, которые сейчас на передовой - в прямом, и переносном смысле.

Военные и гражданские медики получают публичные слова благодарности от президента, глав администраций и меров, Минздрава и Минобороны. За отвагу, самоотверженность и профессионализм врачей, медсестер, парамедиков и волонтеров награждают государственными и ведомственными наградами. Особое внимание уделяют самоотверженной работе медиков, которые спасают жизни на передовой, в госпиталях и во время эвакуаций.

Массовые мероприятия в условиях войны из-за соображений безопасности не проводятся, но в самих медицинских учреждениях коллеги поздравляют друг друга лично - словами, небольшими подарками и просто объятиями. Многие волонтеры, гражданские организации и благотворительные фонды к этому дню передают гуманитарную помощь (аптечки, одежду, средства защиты). Сказать "Спасибо" украинским медработникам может каждый, приобщившись к донатам.

Ранее мы рассказывали, какие еще будут праздники в июле 2025 в Украине.

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