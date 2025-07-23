Рассказываем, как приготовить быстрый хачапури у себя дома.

Ленивые хачапури - это прекрасный и простой вариант, чем побаловать себя на завтрак. К тому же такое блюдо является неплохим источником белка.

Сегодня рассмотрим, как быстро приготовить хачапури на сковородке. Мы подобрали два простых рецепта.

Ленивые хачапури на сковороде на кефире

Первый вариант рассчитан на несколько порций. Чтоб приготовить ленивые хачапури на кефире, берем:

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300 граммов сулугуни;

200 миллилитров кефира;

щепотку соли;

чайную ложку сахара;

одно яйцо;

столовую ложку масла (растительного);

360 граммов муки;

0,5 чайной ложки соды;

две столовые ложки сливочного масла.

Для начала натираем сыр. Кефир наливаем в миску и добавляем к нему соль, сахар, растительное масло и яйцо. Просеиваем туда муку с содой и замешиваем мягкое тесто.

Делим его на четыре части и раскатываем их на толстые лепешки. В центр них выкладываем сулугуни. Собираем края теста к центру и защипываем. Далее их нужно слегка приплюснуть руками, формируя круглые хачапури, толщиной около 0,5 см.

Готовим лепешки под крышкой на медленном огне по пять-шесть минут с каждой стороны. Напоследок смазываем их сливочным маслом.

Ленивые хачапури на сковороде на йогурте или сметане

Второй вариант еще более простой, ведь для него не нужно замешивать тесто. Для приготовления берем:

100 миллилитров сметаны, йогурта или кефира;

50 граммов муки;

одно яйцо;

15 граммов сливочного масла;

100 граммов любого сыра.

Кефир нагреваем до комнатной температуры. В это время натираем сыр в миску. Добавляем к нему яйцо, кефир и перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку и снова перемешиваем. Тесто будет напоминать густую сметану.

Разогретую сковородку смазываем маслом и выливаем в нее тесто. Лопаткой можно помочь себе все ровно распределить.

Готовим ленивые хачапури на тихом огне с двух сторон под крышкой. На лепешках должна появиться румяная корочка.

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