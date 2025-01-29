Теперь всей компанией управляет один человек, а не тандем, как раньше.

Sony объявила о крупных изменениях в руководстве, которые вступят в силу с 1 апреля. Хироки Тотоки, занимавший пост операционного и финансового директора компании, станет новым президентом и CEO, заменив Кенитиро Ёсиду.

В Playstation также произошли важные перестановки. После ухода Джима Райана в начале 2024 года его обязанности временно разделили между Германом Хульстом и Хидеаки Нисино. Теперь Sony определилась с окончательной структурой управления: Хидеаки Нисино стал единственным главой Sony Interactive Entertainment, а Герман Хульст вернулся к своей прежней роли руководителя внутренних студий Playstation.

Хульст также будет курировать взаимодействие Sony Interactive Entertainment с Sony Pictures в рамках адаптации игровых франшиз для кино и телевидения. Это направление набирает обороты, учитывая анонс экранизаций Horizon Zero Dawn и Helldivers 2.

Видео дня

Перестановки в компании произошли на фоне изменений в стратегическом подходе Sony. За последние годы компания сосредоточилась на инвестициях в контент и интеллектуальную собственность, а также на укреплении своих позиций в сфере развлечений.

Хироки Тотоки, который теперь возглавит Sony, отметил, что перед ним стоит задача развивать компанию, сохраняя её фокус на креативности и технологических инновациях. Он также подчеркнул, что его предшественники значительно повысили ценность бренда, и теперь его цель - продолжить этот рост, адаптируя бизнес к будущим вызовам.

Ранее бывший глава Sony Interactive Entertainment рассказывал, почему Playstation делает так много ремастеров.

Вас также могут заинтересовать новости: