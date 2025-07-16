Всего таких игр около 8 тысяч, утверждает Totally Human Media.

ИИ всё активнее проникает в игровую индустрию. Выяснилось, что 20% всех новых релизов в Steam в 2025 году были сделаны с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Об этом сообщает исследование Totally Human Media. По их данным, в 2024 таких игр было около тысячи. А в 2025 - уже почти восемь тысяч. Это рост на 700% за год.

Большинство этих проектов - инди. Небольшие студии и одиночки используют ИИ, чтобы ускорить создание ассетов, сократить количество ручной работы и обойтись без большой команды. Почти 60% таких игр применяют нейросети для генерации текстур, 2D/3D-моделей и базовой графики.

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Всего в Steam уже более 7800 тайтлов, созданных с помощью генеративного ИИ - это около 7% всей библиотеки платформы.

Среди самых заметных релизов этого года, использующих ИИ, - симулятор починки машины My Summer Car, вариация карточной игры "Мафия" Liar's Bar, симулятор жизни inZOI и даже целая RPG The Quinfall.

При этом Totally Human Media подчёркивает, что они взяли во внимание только игры, в которых использование нейросетей доказано, и один бог знает, в скольких ещё проектах они работали скрытно.

Ранее мы рассказывали, что разработчиков Candy Crush заменили искусственным интеллектом, который они сами же создали. Работу потеряли более 200 человек.

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