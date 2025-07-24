Эксперты дали рекомендации, как стирать постельное белье, чтобы не заработать проблем со здоровьем.

Несмотря на то, что мы каждый день спим в своих постелях, постельное белье большинство из нас стирает довольно редко. К примеру, по данным опроса, который американская компания Mattress Advisor провела среди 1000 человек, в среднем люди меняют белье раз в 24 дня. Некоторые признались, что меняют его спустя 35 дней. По мнению врачей, это слишком редко. Рассказываем, как часто стирать постельное белье нужно на самом деле и почему этим советом не стоит пренебрегать.

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Как часто стирать постельное белье - что рекомендуют эксперты

Как отмечает профессор Келли Рейнольдс (Kelly Reynolds) из Колледжа общественного здравоохранения Университета Аризоны, мягкие и уютные простыни со временем превращаются в настоящий рассадник бактерий. Мы проводим в постели довольно много времени, поэтому на ткани накапливаются отмершие клетки кожи, пылевые клещи, микробы и другие загрязнения. Косметика - кремы, масла и лосьоны - только ускоряют рост патогенной микрофлоры, пишет издание Everydayhealth.com.

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"Несвоевременная стирка белья приводит к тому, что загрязнений накапливается все больше - с ними растет и число микробов, грибков и пылевых клещей. Они, в свою очередь, могут вызывать раздражения и воспаления кожи, а также обострять хронические кожные заболевания, такие как экзема, псориаз или акне", - подчеркивает дерматолог Шошана Мармон (Shoshana Marmon) из Нью-Йоркского медицинского колледжа.

Именно поэтому дерматологи советуют стирать постельное белье не реже одного раза в неделю. "Летом важно придерживаться еженедельной стирки, чтобы не копились пот, кожное сало и грязь", - объясняет профессор Келли Рейнольдс. Если вы спите в жару под простыней, то пододеяльник можно стирать реже - раз в две недели или даже раз в месяц. Они меньше контактируют с телом и не так быстро загрязняются.

Частота стирки также может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека - например, людям с аллергией на пылевых клещей стоит делать это чаще.

Доктор Стив Давелуи (Steve Daveluy) из Университета штата Уэйн (Мичиган) дает свою рекомендацию: менять наволочки нужно дважды в неделю. Дело в том, что они активно впитывают кожный жир, остатки кремов и средств для волос, а все вместе может провоцировать раздражения и даже акне.

Как правильно стирать постельное белье

Если говорить о том, при какой температуре стирать постельное белье, то вода должна быть достаточно горячей - не ниже 60С, когда большинство бактерий погибает. Тем, у кого чувствительная кожа, экзема или псориаз, важно выбирать мягкий, гипоаллергенный и без отдушек порошок или другие средства для стирки. Кондиционеры и ароматизированные добавки лучше исключить - они могут вызывать раздражение кожи.

Нужно ли стирать новое постельное белье? Да - чтобы удалить фабричную пыль, остатки "химии", которую могли использовать при производстве, а также, чтобы сделать ткань более мягкой. Но первую стирку нужно делать при температуре 30-40С.

По словам дерматологов, сушка белья также заслуживает отдельного внимания: сушить белье лучше всего на солнце или в сушилке с подогревом - немало бактерий погибает под действием тепла.

Стирать постельное белье несколько реже можно, если придерживаться также таких рекомендаций:

не ешьте в постели - если в ней остаются крошки и жир, то они, как магнит, притягивают бактерии;

умывайтесь перед сном и снимайте макияж, а также принимайте душ;

не берите в постель животных;

для сна надевайте пижаму или хотя бы нижнее белье;

спите в прохладной комнате, чтобы меньше потеть во время сна.

Универсальной формулы, как часто нужно стирать бельё, - нет, так как это зависит от образа жизни. Но еженедельная стирка простыней, особенно летом, - это хорошая привычка.

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