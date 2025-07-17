Его многолетняя борьба с раком, к сожалению, подходит к концу, сообщили коллеги.

Программист и геймдизайнер Джулиан Лефэй, которого по праву называют "отцом The Elder Scrolls", отошел от дел в игровой индустрии. Как сообщили его коллеги из студии OnceLost Games, это тяжелое решение связано с тем, что его многолетняя борьба с раком, к сожалению, подходит к концу.

Врачи предупредили, что у Джулиана "осталось не так много времени", и он решил провести его со своей семьей и близкими.

В то время как Тодд Говард в значительной степени является нынешним лицом The Elder Scrolls, он не начал работать над серией до второй игры. Лефэй был одним из первых четырех сотрудников Bethesda Softworks и работал над несколькими самыми известными играми, будучи ведущим программистом The Elder Scrolls: Arena и руководителем разработки Daggerfall.

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В 2019 году он вместе с другими ветеранами Bethesda основал собственную студию OnceLost Games, чтобы создать духовного наследника TES Daggerfall – The Wayward Realms. Несмотря на уход, Лефэй оставил команде большое количество документов, подробно описывающих его видение "настоящей RPG", чтобы его дело могло жить дальше.

На последнем собрании команды, которое он посетил, легендарный разработчик сказал фразу, которая, пожалуй, лучше всего описывает его подход к работе.

"Это должно быть личным. А если это не личное, значит вы просто работаете по найму, и у вас никогда не будет мотивации для достижения по-настояшему важной цели", – передает его слова творческий продюсер The Wayward Realms Виктор Вильярреал в эмоциональном видео.

Напомним, в конце апреля 2025 года Bethesda выпустила обновленную версию культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion на движке Unreal Engine 5. Тайтл получил приставку Remastered, хотя по факту это ремейк. По крайней мере, по части графики.

Что касается новой полноценной The Elder Scrolls, то у нее все еще нет даже приблизительной даты выхода. Bethesda анонсировала шестые "Свитки" еще в 2018 году. С тех пор, кроме единственного 30-секундного тизера, геймеры больше ничего не видели.

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