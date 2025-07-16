Между событиями Fallout 76 и сериалом прошло почти 200 лет.

После выхода сериала Fallout от Amazon интерес к играм серии взлетел, а Fallout 76 и вовсе побил собственный рекорд по онлайну в Steam. И хотя шоу подогрело интерес к серии, в самой игре почти не было отсылок к сериалу. Теперь это собираются исправить.

Креативный директор Fallout 76 Джон Раш в интервью Variety подтвердил, что студия работает над интеграцией элементов шоу в игру. По его словам, команды сериала и игры обмениваются идеями, а тематические обновления хотят приурочить к выходу новых сезонов.

Bethesda готовит более плотную связку между сериалом и 76-й частью, будь то косметика, новые квесты или события. Правда, есть один нюанс: действие сериала происходит почти на 200 лет позже событий игры, так что появление Люси или Максимуса маловероятно.

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А вот Гуль, которого играет Уолтон Гоггинс, вполне может засветиться, он жил ещё до войны и по хронологии легко вписывается.

Тем временем, второй сезон "Фоллаута" стартует в декабре, сериал уже продлили на 3-й сезон. Во втором сезоне шоу мы отправимся в постъядерный Вегас.

Кроме того, недавно в сети появилось множество фотографий со съёмочной площадки 2 сезона сериала Fallout. Создатели шоу построили стильные декорации довоенных США.

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