Некоторые игроки надеются, что компания сама хочет сделать ПК-версию игры.

Sony потребовала удалить фанатский патч, позволяющий запустить Bloodborne в 60 кадрах в секунду. Об этом сообщил его автор Лэнс Макдональд, который выпустил мод еще в 2021 году:

"Сегодня я получил уведомление о блокировке на основании DMCA от Sony Interactive Entertainment с требованием удалить ссылку на патч, что я и сделал."

Решение Sony удивило многих, ведь мод существует уже почти четыре года. В последнее время к нему вновь возник интерес на фоне прогресса в эмуляции PS4, который позволил фанатам создать неофициальную улучшенную версию Bloodborne.

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Реакция сообщества оказалась предсказуемой: многие уверены, что блокировка мода связана с подготовкой официального ремастера. Другие игры FromSoftware, такие как Demon's Souls и Dark Souls, уже получали переиздания, но Bloodborne остаётся эксклюзивом Playstation, и выпуск обновлённой версии зависит только от решения Sony.

Ранее мы рассказывали, что в руководстве Playstation произошли серьезные изменения. Теперь всей компанией руководит один человек, а не тандем, как раньше.

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