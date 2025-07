Премьера продолжения назначена на 24 октября.

В сети первый тизер к фильму по легендарной игровой франшизе "Мортал Комбат 2" под названием "Неудержимая ярость".

Стоит отметить, что в нем представили Джонни Кейджа в исполнении Карла Урбана. Как и в видеоиграх, он в кино будет голливудской звездой. Герой использует во время боя свои фирменные "фишки", в том числе с поправлением очков и приседаниями на шпагат.

Интересно, что компания Warner Bros. разработала детальную имитацию профиля этого бойца-актера, включающую впечатляющее количество информации о его кинокарьере Согласно профилю, Кейдж сыграл главные роли в таких фильмах как "Ярость в клетке" (Caged Fury), "Хладнокровный Кейдж" (Cool Hand Cage) и "Суть моего кулака" (The Gist of my Fist).

Видео дня

Авторы обещают, что в сиквеле наконец-то покажут саму Смертельную битву - турнир, исход которого решает судьбу Земного Царства и других вселенных. По его правилам, если бойцы Земли проиграют десятый подряд поединок, генерал Шао Кан получит право на вторжение.

Важно, что это продолжение фильма "Мортал Комбат", который вышел в прокат в 2021 году. Первый фильм вышел сразу на сервисе HBO Max, где стал одним из самых популярных. При этом в кинотеатрах удалось собрать $83 млн при бюджете в $55 млн.

Премьера продолжения назначена на 24 октября.

Новости о "Мортал Комбат 2"

Один из создателей серии Эд Бун уже посмотрел сиквел фильма 2021 года. У себя в соцсетях разработчик выложил фото с актерами персонажей Шан Цунга, Шао Кана и Коула Янга. Бун написал, что вся команда отлично справилась с задачей, и он с нетерпением ждет премьеры, которая назначена уже на 24 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: