Чаще всего причиной неприятного запаха является избыток влаги и плесень.

Многие сталкивались с проблемой, когда вещи, которые приятно пахли после стирки, внезапно в шкафу обретали затхлый запах. К счастью, есть множество вариантов решения этой проблемы.

Мы разобрались, как убрать затхлый запах в шкафу.

Как убрать затхлый запах из шкафа - лайфхаки

Для начала важно разобраться в том, почему так происходит. Причина кроется в чрезмерной влажности. Она вызывает грибок и плесень, а уже они - тот самый затхлый запах в шкафу. Влага может проникать в места хранения из помещения или из-за вещей, если их класть на полку недосушенными.

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Чтоб это предотвратить, нужно запомнить несколько правил. Во-первых, никогда не кладите на полку грязную одежду. Даже если она надевалась всего один раз. На ней мог остаться пот. Во-вторых, надо обеспечить лучшую циркуляцию воздуха в помещении.

Часто причиной неприятных запахов является сам шкаф. Тут поможет только тщательная уборка в несколько шагов.

Достаем из шкафа все вещи. Стоит перестирать их, чтоб дерево заново не пропиталось плохим запахом.

Для первого способа смешиваем уксус с водой в соотношении 1 к 1. Смачиваем в жидкости тряпку и хорошо промываем шкаф внутри со всех сторон. При необходимости можно даже обработать его противогрибковым средством, если найдете пятна плесени. Далее оставляем шкаф открытым высыхать.

Также можно сделать смесь из воды и спирта. Ею нужно опрыскать полки. Это поможет убить все бактерии, которые могли стать источником неприятного запаха. Стоит обработать один участок и принюхаться, чтоб понять, помогло ли это.

Если после всех этих шагов неприятный запах не уйдет полностью, то попробуйте купить и разложить поглотители запаха или ароматические саше. Отлично подойдет аромат лаванды, кофе или любой другой на ваш вкус.

Чтоб в будущем влага не накапливалась, стоит взять осушители воздуха. Они заберут лишнюю влагу и не дадут плесени появиться. Кроме того, важно никогда не забивать шкаф слишком плотно. Из-за этого воздух не сможет циркулировать.

Все эти шаги должны помочь навсегда избавиться от неприятного запаха в шкафу. При необходимости их нужно повторить.

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