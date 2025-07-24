Огурцы, помидоры и перцы считаются одними из самых популярных овощей. Их не только активно покупают, но и выращивают самостоятельно. Однако, если хочется получить хороший урожай, стоит задуматься о домашних удобрениях.
УНИАН узнал, чем подкормить перцы, огурцы и помидоры.
Чем подкормить огурцы и помидоры
Для помидоров подойдет хорошая стимулирующая подкормка. Она готовится всего из нескольких ингредиентов. Такое удобрение быстро разбудит ваши овощи и подтолкнет их к более активному плодоношению.
Для приготовления берем:
- хлеб;
- четыре банана и кожуру от них;
- два литра воды;
- луковицу;
- две пачки дрожжей.
Хлеб, бананы и лук измельчаем. Туда добавляем воду и дрожжи, тщательно перемешиваем и настаивает один-два дня. За это время может появиться пена, но это нормально. Один литр подкормки разводим в ведре воды и используем для полива под корень.
Теперь перейдем к тому, чем подкормить огурцы. Это удобрение готовится на основе золы подсолнечника.
Берем три столовые ложки средства и заливаем его литром кефира. В этот момент начнется реакция, так что не стоит пугаться. Просто перемешиваем и немного ждем. Туда же добавляем два грамма мумие.
Разводим средство водой и поливаем кусты.
Перцы остановились в росте - чем подкормить
Напоследок рассмотрим, чем подкормить перцы в домашних условиях. Оказалось, что для них также легко сделать домашнее удобрение. Большинство ингредиентов уже есть у многих дома. Берем:
- 11 граммов дрожжей;
- один литр воды;
- столовую ложку меда или две - сахара;
- столовую ложку сухого чеснока;
- столовую ложку куркумы.
В воде растворяем дрожжи и добавляем мед или сахар. Оставляем на один-два часа для брожения. Далее добавляем чеснок и куркуму. Доливаем воду, пока общее количество не достигнет 10 литров. Затем можно поливать.
Такую подкормку нужно чередовать с азотными и зольными подкормками.