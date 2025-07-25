Осенью эти культуры уже нельзя будет обрезать.

В августе огородники и садоводы в последний раз перед зимой должны провести обрезку деревьев, чтобы подготовить их к холодам. Стоит понимать, что многие из культур, которые мы перечислим, уже нельзя трогать в сентябре и позже. Узнайте, как правильно обрезать деревья в августе и какие именно экземпляры нужно "преобразить".

Когда можно обрезать деревья

Для стрижки растений стоит выбрать сухую погоду без дождя и ветра. Важно, чтобы светило солнце, но не было палящим. Все дело в том, что сам по себе процесс обрезки - это стресс для деревьев. Вы в любом случае травмируете растение, на нем появляются ранки. И если в них попадет дождевая вода, пыль, грязь или агрессивные солнечные лучи, все эти факторы могут стать причиной инфекции. Именно поэтому первое правило, как правильно обрезать деревья - всегда пользоваться садовой мазью с фунгицидом и дезинфицировать инструменты.

Какие деревья можно обрезать в августе - список

Не все садоводы знают, можно ли обрезать яблоню в августе, потому что кажется, что последний месяц лета - слишком ранний срок для такой процедуры. На самом деле, яблоки в августе обрезать можно и нужно, но только те, которые будут созревать в сентябре. Для таких сортов передерживать крону нельзя, плод необходимо раскрыть, чтобы он получил необходимое количество солнца и доспел. Для яблони правило обрезки простое - срезать у основания побеги минимум 40 см, которые растут вверх. Все остальные побеги, где формируются бутоны, не трогаем.

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По тому же принципу можно понять, можно ли обрезать грушу в августе - на основании нужно вырезать волчки, то есть, вертикально растущие, жировые побеги из спящих почек. То же самое нужно сделать и со сливой, но слабые побеги достаточно лишь укоротить на 12-15 см.

Можно ли обрезать вишню в августе? Да, как и черешню - после сбора урожая. Делается это для того чтобы осветить и опустить кроны. В случае с вишней нужно вырезать те побеги, которые перекрещиваются между собой и загущают крону. Для черешни тактика другая - буквально чуть-чуть корректировать высоту и форму кроны.

Даже не сомневайтесь в том, можно ли обрезать персик в августе - это плодовое дерево также нуждается в преображении после сбора урожая, как и абрикос. Вы должны простимулировать растение и позволить ему выпустить новые побеги, а для этого необходимо укоротить длинные побеги или оборвать верхнюю почку.

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