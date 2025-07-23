Некоторые категории украинских пенсионеров должны пройти идентификацию, чтобы не потерять пенсионные выплаты. Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала УНИАН, как и где именно можно пройти идентификацию пенсионеров, какие документы для этого нужны, а также что ждет тех, кто не выполнят это требование вовремя.
Кому нужна идентификация пенсионеров в Украине, и где ее можно пройти
Адвокат объясняет, для чего нужна ПФУ идентификация пенсионеров - так фонд может убедиться, что человек жив, и именно он получает пенсию.
Эта процедура обязательна не для всех пенсионеров.
"Сейчас идентификация предусмотрена для пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших с временно оккупированных территорий и проживающих на подконтрольной территории Украины. Также нужна идентификация пенсионеров за рубежом, которые не имеют статуса ВПЛ", - сказала Воронкова.
Она отмечает, что идентификацию можно пройти на портале Пенсионного фонда Украины - как просто путем авторизации, так и через видеоконференцию. Кроме того, это возможно сделать через консульское учреждение в стране местонахождения, или в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации.
Кроме того, адвокат говорит, что с июля 2025 года идентификацию можно пройти и через банковское учреждение: "Если лицо физически получает пенсию в отделении банка, то банк подает соответствующие сведения в Пенсионный фонд Украины".
Какие документы нужны и что будет, если не пройти идентификацию
Для прохождения процедуры идентификации лицу нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность, например, паспорт.
"Как правило, вопросов по идентификации физически у лиц не возникает. Больше всего вопросов относительно того, как будет проходить идентификация через онлайн-звонок и в консульстве", - отмечает Воронкова.
По ее словам, в случае регистрации по видеосвязи надо быть готовым предъявить документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы работника пенсионного фонда. Тогда как в консульском учреждении консул должен засвидетельствовать, что лицо - живое, и выдать необходимое свидетельство.
"Такое свидетельство выдается только лично лицу, которое за ним обратилось относительно него самого. Такое свидетельство лицо направляет в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины средствами почтовой связи с заявлением о возобновлении выплаты пенсии или загружает через портал Пенсионного фонда Украины", - объясняет адвокат.
Воронкова отмечает, что все пенсионеры должны пройти идентификацию до конца 2025 года. Если же этого не сделать, лицо перестанет получать социальную помощь, пенсии или другие выплаты.
Идентификация пенсионеров с 1 июля 2025 года - что изменилось
Адвокат отмечает, что с июля 2025 года украинские пенсионеры получили еще один удобный способ идентификации.
Теперь, если пенсионер пришел за пенсией непосредственно в отделение банка, и работник проверил достоверность лица, получающего пенсию, этого уже достаточно. Такие сведения банк должен передать в Пенсионный фонд Украины, и будет считаться, что лицо прошло идентификацию.
"Можно сказать, что в связи с принятием постановления Кабмина №720 немного была упрощена жизнь пенсионерам, которые подпадают под необходимость идентификации, но я бы со своей стороны сказала, что как раз те, кто получает пенсию в банках, могут и в Пенсионный фонд прийти для идентификации", - резюмирует Воронкова.
Адвокат добавляет, что наиболее сложная идентификация пенсионеров на временно оккупированных территориях, потому что не все пенсионеры имеют надлежащие технические средства. Также со сложностями сталкиваются пенсионеры за рубежом, поскольку в консульствах прописана очередь на достаточно долгий промежуток времени вперед.
Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.
Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.