Если пенсионер до конца года не пройдет идентификацию, ему будет прекращена выплата социальной помощи или пенсии.

Некоторые категории украинских пенсионеров должны пройти идентификацию, чтобы не потерять пенсионные выплаты. Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала УНИАН, как и где именно можно пройти идентификацию пенсионеров, какие документы для этого нужны, а также что ждет тех, кто не выполнят это требование вовремя.

Кому нужна идентификация пенсионеров в Украине, и где ее можно пройти

Адвокат объясняет, для чего нужна ПФУ идентификация пенсионеров - так фонд может убедиться, что человек жив, и именно он получает пенсию.

Эта процедура обязательна не для всех пенсионеров.

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"Сейчас идентификация предусмотрена для пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших с временно оккупированных территорий и проживающих на подконтрольной территории Украины. Также нужна идентификация пенсионеров за рубежом, которые не имеют статуса ВПЛ", - сказала Воронкова.

Она отмечает, что идентификацию можно пройти на портале Пенсионного фонда Украины - как просто путем авторизации, так и через видеоконференцию. Кроме того, это возможно сделать через консульское учреждение в стране местонахождения, или в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации.

Кроме того, адвокат говорит, что с июля 2025 года идентификацию можно пройти и через банковское учреждение: "Если лицо физически получает пенсию в отделении банка, то банк подает соответствующие сведения в Пенсионный фонд Украины".

Какие документы нужны и что будет, если не пройти идентификацию

Для прохождения процедуры идентификации лицу нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность, например, паспорт.

"Как правило, вопросов по идентификации физически у лиц не возникает. Больше всего вопросов относительно того, как будет проходить идентификация через онлайн-звонок и в консульстве", - отмечает Воронкова.

По ее словам, в случае регистрации по видеосвязи надо быть готовым предъявить документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы работника пенсионного фонда. Тогда как в консульском учреждении консул должен засвидетельствовать, что лицо - живое, и выдать необходимое свидетельство.

"Такое свидетельство выдается только лично лицу, которое за ним обратилось относительно него самого. Такое свидетельство лицо направляет в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины средствами почтовой связи с заявлением о возобновлении выплаты пенсии или загружает через портал Пенсионного фонда Украины", - объясняет адвокат.

Воронкова отмечает, что все пенсионеры должны пройти идентификацию до конца 2025 года. Если же этого не сделать, лицо перестанет получать социальную помощь, пенсии или другие выплаты.

Идентификация пенсионеров с 1 июля 2025 года - что изменилось

Адвокат отмечает, что с июля 2025 года украинские пенсионеры получили еще один удобный способ идентификации.

Теперь, если пенсионер пришел за пенсией непосредственно в отделение банка, и работник проверил достоверность лица, получающего пенсию, этого уже достаточно. Такие сведения банк должен передать в Пенсионный фонд Украины, и будет считаться, что лицо прошло идентификацию.

"Можно сказать, что в связи с принятием постановления Кабмина №720 немного была упрощена жизнь пенсионерам, которые подпадают под необходимость идентификации, но я бы со своей стороны сказала, что как раз те, кто получает пенсию в банках, могут и в Пенсионный фонд прийти для идентификации", - резюмирует Воронкова.

Адвокат добавляет, что наиболее сложная идентификация пенсионеров на временно оккупированных территориях, потому что не все пенсионеры имеют надлежащие технические средства. Также со сложностями сталкиваются пенсионеры за рубежом, поскольку в консульствах прописана очередь на достаточно долгий промежуток времени вперед.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

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