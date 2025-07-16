Геймдизайнер нарисовал концепт Radiant AI и вручил его разработчикам.

Как выяснилось, знаменитая Radiant AI, технология, которая позволяет NPC в Skyrim и Oblivion жить своей жизнью, выросла из простого рисунка, который Тодд Говард однажды набросал во время обсуждения.

Об этом рассказал ветеран студии Брюс Несмит в интервью PC Gamer. По его словам, идея появилась буквально из ничего: Тодд нарисовал на салфетке героя в центре и окружил его домиками, монстрами и другими объектами, соединяя их линиями.

Суть была в том, что в Morrowind игрок взаимодействовал с миром, а он в ответ - никак. И вот Говард сказал: "В Skyrim мы хотим, чтобы мир не только жил своей жизнью, но и реагировал на игрока".

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После этого Несмит с коллегой Куртом Кульманом ушли на мозговой штурм и вернулись с идеей: мир, который "видит" игрока и реагирует на его действия.

Если ты убил монстра - NPC узнают, украл вещь - кто-то заметит. Для своего времени это было революционно, и Bethesda была одной из первых, кто сделал такую систему масштабной.

Всего разработчики составили список из примерно 30 типов действий, за которыми Radiant AI могла следить: кражи, убийства, перемещения. И почти все они в итоге попали в финальную версию Skyrim.

Эта система позволила создавать квесты, которые подстраиваются под игрока, NPC с собственными графиками и реакциями, и ощущение, что ты в настоящем мире, который на тебя смотрит.

Ранее разработчик, проработавший в Bethesda 30 лет, поделился, что не знает, что выйдет из The Elder Scrolls 6. Курт Кульманн говорит, что сам бы сделал всё по другому.

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