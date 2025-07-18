Акция продлится до вечера 24 июля.

Магазин Epic Games Store бесплатно раздает всем желающим Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition. Это полное издание известной стратегии, в которое входят основная игра и все выпущенные для нее дополнения.

Акция продлится до вечера 24 июля. В следующий раз в магазине получится забрать онлайн-игрушку жанре "защита башни" – Legion TD 2.

Цива 6 – для тех, кто не играл

Эта шестая часть культового цикла стратегий, выпущенная в 2016 году. Геймплей классический: игроки развивают небольшое поселение до настоящей империи, проходя все стадии становления цивилизации.

В состав Platinum Edition входит два расширения, Rise and Fall и Gathering Storm, а также шесть наборов загружаемых материалов, посвященных разным нациям и сценариям. Разработчики утверждают, что эта версия отлично подходит для первого знакомства с игрой.

Средний балл "Цивы 6" на Metacritic составляет 88 баллов из 100. В Steam 85% из более 259,7 тыс. отзывов – положительные.

Видео дня

Напомним, в феврале этого года на ПК и консолях вышла "Цивилизация 7" с самыми низкими оценками в истории серии. На Metacritic у новой части 79/100, а в Steam только 47% пользовательских обзоров положительные.

Ранее исследование показало, зачем ПК-геймеры покупают игры, в которые никогда не будут играть. Steam уже давно вышел за рамки игровой площадки, превратившись в элемент коллекционирования, так же как "Лего".

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