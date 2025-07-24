В августе программа действовать уже не будет.

В Украине люди с инвалидностью имеет право на ряд льгот. Также им доступно пособие по инвалидности, пенсии и дополнительные выплаты. Узнайте, какую помощь могут получить инвалиды в Украине и кто имеет право на финансовую поддержку.

Какие выплаты положены по инвалидности

По данным ПФУ, материальная помощь инвалидам 1 группы в Украине, а также тем, кто получил 2 или 3 группу, будет предоставлена, если человек:

не получает пенсию;

стал человеком с инвалидностью в детском возрасте;

числится как ребенок с соответствующим статусом;

получает выплаты от государства, но их сумма меньше 3 250 грн;

не числится как ВПО и не получает "переселенческие" деньги;

не получает материальной поддержки от организаций международного уровня.

Кроме того, дополнительные выплаты по инвалидности доступны только тем людям, которые живут в Запорожье, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Херсоне, Николаеве, Сумах и Чернигове, а также в областях вышеперечисленных городов, кроме территорий, которые находятся в оккупации.

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Всемирная продовольственная программа (ВПП), Минсоцполитики Украины и ПФУ объяснили, сколько платят при 3 группе инвалидности в Украине, а также при первой и второй. На официальной странице Пенсионного фонда в Facebook сказано, что если человек из уязвимой категории получает выплаты, сумма которых меньше 3 250 грн, и подходит под другие критерии, ему будет начислена помощь. К примеру, украинцу со статусом инвалидности приходит соцпомощь в размере 2 000 грн, тогда финансовая поддержка от ВПП будет равна 1 250 грн - разница между фиксированной суммой 3 250 грн и регулярной выплатой 2 000 грн.

Такая помощь людям с инвалидностью будет выплачиваться автоматически тем же способом, какой был выбран для получения пенсии или других социальных выплат. Деньги украинец "с группой" получит или в отделении Укрпочты, или на банковскую карту.

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