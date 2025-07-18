Глава Valve внезапно появился на YouTube-канале, у которого почти нет подписчиков.

Гейб Ньюэлл внезапно появился на малоизвестном канале Zalkars на YouTube (400 подписчиков) – бессменный глава Valve дал небольшое интервью, в ходе которого рассказал о своей жизни и типичном распорядке дня. Достоверность информации подтвердили в компании, сообщив, что это настоящий Ньюэлл, а не нейросеть.

Гейб рассказал, что наслаждается каждым днем: живет на яхте, занимается спортом и работает 7 дней в неделю, но исключительно в свое удовольствие и прямо из своей спальни.

При этом 62-летний разработчик в каком-то смысле уже "давно на пенсии". Для Ньюэлла это означает не уход от всех дел, а возможность заниматься интересными вещами.

Видео дня

Мой распорядок дня – я просыпаюсь, работаю, иду нырять с аквалангом, еще немного работаю. Потом или снова ныряю, или иду в спортзал. Я живу на лодке, поэтому провожу время со всеми, кто есть на борту. А потом я снова работаю. Я работаю семь дней в неделю: как видите, я делаю это прямо из своей спальни. Мне нравится работать, это весело, и для меня это не ощущается как работа. То, чем я занимаюсь каждый день – просто потрясающе [....]. Я действительно постоянно работаю, но не из-за давления или дедлайнов. Скорее, это похоже на "я не могу заснуть, потому что мне весело", понимаете? – Гейб Ньюэлл.

Сейчас глава Valve занят несколькими проектами. Например, недавно стало известно, что секретный стартап Гейба готовит к выпустку свой первый нейрочип. А с другой компанией он создает устройство для выявления патогенов в воздухе.

Пока на YouTube-канале Zalkars вышли только "шортсы" с фрагментами интервью. Полное видео должны опубликовать 21 июля.

Ранее Гейб Ньюэлл рассказал, что прошел Stalker 2 от украинской студии GSC Game World уже три раза и собирается в четвертый.

Меж тем надежный инсайдер Valve утверждает, что Half-Life 3 уже можно пройти от начала до конца. Сейчас команда сосредоточена на доработке и оптимизации, а релиз игры может состояться зимой 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: