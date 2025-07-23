Рассказываем, как правильно выкопать и хранить свеклу.

Украинцы выращивают на своем огороде множество культур. Очень важно понимать, когда подошло их время сбора. Они должны успеть созреть, но при этом быть в хорошем состоянии для дальнейшего хранения.

Сегодня рассмотрим, как и когда выкапывать столовую свеклу. Ранее мы рассказывали, когда выкапывать чеснок.

Когда выкапывать свеклу в Украине

Как пишет Old Farmer’s Almanac, в ближайшие три месяца есть всего несколько дат по лунному календарю для выкапывания подземных культур, в частности, моркови и свеклы. Это 14-15 августа, 11-12 сентября и 17 октября.

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Однако фазы луны не единственное, на что стоит обратить внимание при сборе урожая.

По мнению опытных садоводов, идеальным временем, когда выкапывать свеклу на зиму, является осень. Такой выбор времени позволит ей набрать максимальное количество питательных веществ и вкуса. В то же время не стоит оттягивать сбор урожая слишком долго, ведь можно попасть на заморозки.

Каждый огородник может самостоятельно рассчитать подходящее время для своей свеклы. Если сажали среднеспелый сорт, то отсчитайте со дня посадки три-четыре месяца, а если позднеспелый, то - пять месяцев (135-140 дней).

В первом случае сбор урожая выпадает на август и начало сентября, а во втором - конец сентября и середину октября.

Как выкапывать и хранить свеклу

Разобравшись, когда выкапывать свеклу, перейдем к практической стороне вопроса. Для начала осмотрите плоды. Если они готовы к сбору, то их верхняя часть будет на поверхности, а нижние листья пожелтеют и подсохнут.

Срезаем листву и осторожно подкапываем свеклу вилами. Достаем плоды и стряхиваем с них землю. Затем их нужно выложить в месте, защищенном от дождя, чтоб корнеплоды высохли.

Хранить свеклу нужно в темном и холодном месте. Подойдет холодильник, погреб или застекленный балкон. Важно сильно не утрамбовывать свеклу и оставить расстояние между ящиками для вентиляции.

Очень эффективным методом хранения считается погружение плодов в опилки или песок. Так, их нужно выложить слоями в ящик и пересыпать сухой смесью на выбор. Это позволит защитить их от гниения.

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