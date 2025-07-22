Рассказываем, как сейчас сдают на права украинцы.

Умение водить авто в современном мире можно считать почти одним из базовых и необходимых навыков. В последние годы в Украине значительно изменился экзамен на права.

УНИАН разобрался, что важно знать для получения водительских прав в 2025 году.

Получение водительских прав - как сдать теорию

Сдается теоретический экзамен на права онлайн и на украинском языке. Билеты формируются на компьютере автоматически в случайном порядке на основе тестовых вопросов, которые утверждены заранее ГСЦ МВД.

Видео дня

Чтоб получить права, нужно ответить на 60 вопросов в тестовом формате. Количество ответов варьируется от двух до пяти, правильный из которых только один. На это все дается один час, который засекается с момента нажатия кнопки "Начать экзамен".

Экзамен считается проваленным если:

неправильных ответов больше шести;

человек не успел ответить на все вопросы за час;

нарушил правила - разговаривал с другими людьми или подглядывал информацию.

После этого начинается более сложная часть.

Как сдать экзамен на права - практика

Перейти к практике можно только сдав теоретический экзамен на права. На это дается 6 месяцев - именно столько будут действительны результаты теста.

В этом году были внесены изменения, которые затронули практическую часть экзамена и порядок ее пересдачи. Они направлены на то, чтоб убрать риск коррупции и повысить качество подготовки водителей.

Во-первых, теперь сдачу экзамена будут фиксировать на видео. Соответствующие системы записи должны находиться в каждом авто для прохождения экзамена.

Будет проводиться фиксация всех действий экзаменатора и кандидата, а также обстановка на дороге. Такое видео может использоваться как доказательство для обжалования результата или решения спорной ситуации.

Количество камер разное, в зависимости от типа авто и, соответственно, категории.

Для легковушек ("В") их будет минимум четыре - вид дороги спереди и сзади, водителя и экзаменатора.

Минимум три камеры должны быть установлены в:

грузовиках ("С", "С1");

автобусах ("D", "D1");

транспортных средствах с прицепом ("ВЕ", "СЕ", "С1Е", "DЕ", "D1Е").

В зависимости от габаритов камеры могут поставить даже на переносную конструкцию. Чтоб узнать точную схему их расположения, нужно перейти в новое приложение к Инструкции (№408).

Экзамен на площадке для обучения длится максимум 10 минут. А вот на сдачу вождения на улицах уйдет не менее 25 минут, если категория "В", "ВЕ", и около 45 минут - для остальных.

Согласно новым изменениям, в случае провала быстро пересдать не получится. Теперь установлены конкретные временные рамки. Если человек первый раз проваливает попытку сдать на права, то повторно он может прийти не ранее чем через 10 дней.

После второго провала срок дольше - 20 дней. Для третьего и более - 30 дней перерыва.

Такой подход призван мотивировать водителей более ответственно готовиться к экзаменам и посвятить больше времени обучению.

Хотя кому-то нововведения могут показаться жесткими, это должно улучшить ситуацию на дорогах, сделать ее безопаснее. При этом фиксация на камеры должна защитить честных кандидатов от давления - если они все сделали правильно, то видео поможет это доказать. В целом Украина продолжает реформирование системы выдачи водительского удостоверения, чтоб сделать ее объективнее и прозрачнее.

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