Стрижка и окрашивание точно будут успешными, если планировать их по лунному календарю.

Последний месяц лета - отличный период для смены образа. Уход за волосами рекомендуется совершать в соответствии с расписанием фаз Луны. Лунный календарь стрижек на август станет отличным инструментом для всех, кто хочет уверенно выглядеть с новой прической.

Благоприятные дни для стрижки в августе 2025 года

Чтобы выбрать подходящую для конкретных процедур дату, учитывайте фазу спутника - от неё зависит состояние шевелюры. К примеру, новолуния и полнолуния считаются удачными для любых действий с волосами. Растущая луна - хороший повод подстричься всем, кто хочет быстрее отрастить длинную прическу. В убывающую фазу, наоборот, шевелюра растет медленно, но при этом легко поддается укладке.

Лунный календарь на август называет такие фазы:

Видео дня

растущая Луна - 1-8 и 24-31 число;

полнолуние - 9 число;

убывающая Луна - 10-22 число;

новолуние - 23 число.

Согласно календарю, удачные дни для похода к парикмахеру это 4, 6-7, 14-16, 20, 23-25, 27, 30.

А самые несчастливые даты - 1, 4, 9-10, 12, 19, 28-29, 31.

Денежная стрижка в августе проводится 2, 4, 14, 16, 25, 30 числа. Укорачивание шевелюры в эту дату привлечет денежную энергию и настроит вам на финансовые потоки.

Если вас интересует стрижка для оздоровления, то подстригитесь 1, 4-7,14-15, 24-24 августа. Волосы обретут здоровый блеск, станут толще и прочнее, больше не будут сечься в кончиках. А любые маски и массажи будут эффективными вдвойне.

Лунный календарь окрашивания волос на август 2025 рекомендует краситься 6-8, 14-16, 20, 22, 25-26, 30 числа. Это прекрасные дни для тех, кто хочет обновить цвет - вы приятно удивитесь его яркости и насыщенности. С прекрасным результатом пройдут такие процедуры, как мелирование, колорирование, маскировка седины.

Есть и особенно неудачные дни для окрашивания - 3, 19 и 28-29. Если не хотите огорчиться, то лучше отложите смену цвета.

Завивать и выпрямлять локоны календарь стрижек на август рекомендует 11, 13-18, 20-23 августа, когда волосы наиболее податливые и держат желаемую форму сколько потребуется.

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