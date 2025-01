Последняя игра франшизы вышла осенью 2022 года, а недавно она добралась до ПК.

Студия Sony Santa Monica, похоже, готовит новую игру во вселенной God of War, утверждает авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман. Темой следующей God of War может стать египетская мифология.

Источники Рихтмана рассказали, что Sony сейчас активно набирает актеров с Ближнего Востока для предстоящей ААА-игры, которая выйдет на PlayStation. Предполагается, что это следующая часть God of War, которая коснется темы египетской мифологии.

Отсылки на египетскую мифологию уже встречались в прошлых играх серии, а сам Кратос как-то побывал в этом регионе в официальном комиксе God of War: Fallen God. Примечательно, что глава разработки God of War (2018) Кори Барлог признавался, что изначально рассматривал для ребута египетскую мифологию, однако тогда победили скандинавские мифы.

God of War Ragnarok, последняя на сегодня серии, была выпущена осенью 2022 года на PS5, а в сентябре 2024 она добралась до ПК. С учетом обычного темпа разработки студии следующий проект вряд ли появится раньше начала 2027 года.

К слову, не так давно СМИ рассказали, что Sony отменила две онлайн-игры, одна из которых должна была происходить во вселенной God of War. Такое решение приняли на фоне провала Concord.

Помимо God of War Ragnarok в ближайшие месяцы на компьютеры перенесут The Last of Us 2, Rise of the Ronin и Spider Man 2. Причем последняя выходит уже 30 января, но на нее до сих пор нет ни предзаказов, ни системных требований.

Ранее бывший президент Playstation объяснил, почему компания делает так много ремастеров. Разработка новых игр все дорожает, поэтому Sony использует все варианты, чтобы заработать денег.

