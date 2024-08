Релиз игры назначен на второй квартал 2025 года, но еще раньше она появится в раннем доступе.

Студия Ubisoft неожиданно анонсировала новую игру из серии Heroes of Might and Magic, которая получила подзаголовок Olden Era. Это первое обновление серии с момента выхода седьмых "Героев" в 2015 году.

Действие Olden Era развернется до событий первой части и перенесет геймеров на континент Джадам в мире Энрот, лишь упоминавшимся в предыдущих частях франшиз. Можно будет играть в одиночку, коопе или в многопользовательском режиме, в том числе на арене.

По словам авторов, новые "Герои" предложит геймерам "классический игровой процесс", который будет приправлен рядом свежих идей и механик. В тайтле будет нелинейная сюжетная компания и шесть фракций с уникальными геймплейными стилями.

Странствуйте по яркому и живому фэнтези-миру, где на каждом шагу поджидают чудеса и опасности. Стройте величественные столицы, собирайте многочисленные войска и сражайтесь в эпических битвах с героями и мифическими существами – из описания игры.

Ubisoft сообщила, что "Старая Эра" станет первой игрой в серии, которая выйдет в раннем доступе. Когда именно это произойдет, не говорится. Но на странице в Steam указано, что полноценный релиз намечен на второй квартал 2025-го.

Напомним, две предыдущие части "Героев" (шестая и седьмая) вышли в 2011 и 2015 годах, получив смешанные отзывы критиков. С момента выхода Heroes of Might and Magic V, которой удалось успешно перезапустить серию и достичь популярности, сравнимой с классической третьей частью, прошло уже 18 лет.

Трейлер новых "Героев"

Напомним, ранее студия Hangar 13 после 8-летнего перерыва анонсировала новую "Мафию", которая станет приквелом для выпущенных ранее игр и расскажет о становлении криминальной семьи на Сицилии 1900-х годов. Ждать не так долго: релиз в 2025 году на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

А меж тем в Steam изменился лидер среди самых ожидаемых игр. На первое место вырвался долгострой Hollow Knight: Silksong, у которого нет даже приблизительной даты выхода. Украинский шутер STALKER 2 попал в топ-5.

