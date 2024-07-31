Западные СМИ похвалили Outlaws за нетипичный для Ubisoft открытый мир и освеженную стелс-механику, но заметили множество мелких багов.

В конце августа выходит Star Wars Outlaws, новая игра во вселенной "Звездных воинов" от Ubisoft, а ведущие западные издания уже провели за превью-версией четыре часа и делятся финальными впечатлениями перед релизом. Журналистам игра понравилась, а некоторые даже сравнили ее с Red Dead Redemption. Но что-то еще нужно доработать.

В первую очередь Outlaws похвалили за открытый мир. Автор издания GamesRadar пишет, что "блуждая по открытому миру Outlaws, я обнаружил, что чувствую себя так, будто вернулся в пустыни Дикого Запада из RDR. Мир игры ощущается живым и насыщенным, а не схематическим и полным рутины. А каждая планета имеет свой размер, свой подход и свой игровой процесс.

Обозреватель IGN поделился, что за время игры в превью-версию наткнулся на множество второстепенных событий: гонки на спидерах, азартные игры – сабакк, скачки и т.д. Разработчики не ведут игрока за руку – многие квесты можно выявить, если подслушать частный разговор или "хакнуть" чужой компьютер. Другие СМИ также отмечают подобные активности, добавляющие жизнь в открытый мир.

По геймплею, Outlaws одновременно похож и не похож на другие игры Ubisoft. Большой акцент делается на стелс-механики, но разработчики постарались и освежить процесс, поэтому в путешествии главной героине помогает зверек-напарник по имени Никс. Он может отвлекать врагов, искать предметы и оружие, или просто "очаровательно притворяться мертвым".

Также журналисты отметили, что главная героиня, Кей Весс, отличается от классических героев из других игр по Star Wars. Она не джедай и не может мгновенно расправиться с противниками при помощи лазерного меча. Воровка использует бластер и способна в определенные моменты поразить нескольких противников одновременно – как в той же Red Dead Redemption.

Без недостатков тоже не обошлось. В превью-версии Outlaws хватает багов, но они незначительные и на геймплей не влияют. Скорее всего, часть из них устранят в патче первого дня, но игрокам вряд ли стоит ожидать идеально отполированную игру. Также обозреватели отметили низкий искусственный интеллект противников и простые сражения на обычном уровне сложности.

В целом, Star Wars Outlaws оставила положительные первые впечатления на критиков. Пока что главный вопрос, хвалит ли игре запала на 40-часовое прохождение. А пока можно посмотреть 20-минутный геймплейный отрезок с перестрелками и стелс-механиками.

Напомним, разработку Star Wars Outlaws доверили студии Ubisoft Massive Entertainment, известной по дилогии Tom Clancy’s The Division и недавней Avatar: Frontiers of Pandora. Релиз игры состоится 30 августа на ПК, PS5, Xbox Series.

К слову, Outlaws не единственная игра по "Звездным войнам", выходящая в августе. Также геймеров ждет Star Wars: Bounty Hunter – это обновленная версия игры 2002 года с Джанго Феттом в главной роли.

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