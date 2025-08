Для продвижения James Pond: Rogue AI активно используется искусственный интеллект.

Создатель классической игры 1990-х годов James Pond Крис Соррелл резко раскритиковал новую часть серии, James Pond: Rogue AI, которую готовит студия Gameware Europe - нынешний правообладатель франшизы.

В интервью Time Extension он заявил, что ненавидит почти всё, что они делают, и выразил сожаление, что когда-то связывался с этой компанией.

Оригинальная игра James Pond: Underwater Agent вышла в 1990 году и была пародией на шпионские боевики. Главный герой - антропоморфная рыба-агент в костюме, которая спасает океан от злодеев. Настоящую популярность серия обрела с выходом James Pond II: Codename RoboCod, где герой использовал бронекостюм с удлиняющимся телом.

В начале 1990-х вышли ещё две части, но после 1993 года серия по сути исчезла с радаров. Единственная попытка её возродить - неудачный мобильный релиз на iOS в 2011 году.

Теперь Gameware Europe анонсировала James Pond: Rogue AI, но автор персонажа крайне недоволен подходом студии. Он критикует их за "ленивую, сгенерированную ИИ чушь" на официальном сайте и вспоминает, как в 2013 году участвовал в провальной Kickstarter-кампании Gameware.

Тогда проект отменили, собрав лишь 16% от нужной суммы, и сам Соррелл позже признал, что его втянули в авантюру и что он зря позволил связать своё имя с компанией.

Хотя он признал, что в тизере новой игры есть интересная идея - роботизированный костюм Джеймса Понда изгибается по уровням, - он сомневается, что игра получится достойной.

По его словам, единственное, что может его удивить от Gameware - это хоть малейшее проявление креатива. Всё остальное, по его мнению, выглядит как очередная попытка выжать максимум из 34-летней идеи, игнорируя десятилетия прогресса в индустрии.

