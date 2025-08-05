Магазин Zoom Platform заверяет, что на их платформе цензуры не будет.

Магазин игр Zoom Platform отреагировал на волну давления со стороны платёжных систем, которая уже затронула Steam и Itch.io, и пообещал не удалять взрослые игры со своей площадки.

Поводом для этого заявления стали претензии, поступившие от одного из платёжных партнёров. Тот сообщил, что "коллега по индустрии" выразил обеспокоенность контентом магазина.

После этого Zoom Platform вступила в переговоры с PayPal и Stripe. Как утверждает компания, им удалось договориться о трёхстороннем решении, которое позволит защитить свободу слова и выразить приверженность безопасному пользовательскому опыту.

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Среди новых мер - двухфакторная аутентификация и отдельный кошелёк для пополнения баланса. Это должно снизить риски, связанные с оплатой взрослого контента напрямую.

На фоне волны блокировок, затронувшей сотни игр в Steam и Itch.io, Zoom Platform заявила, что не собирается удалять ни одну из своих позиций.

Магазин торгует как ретро-хитами, так и небольшим числом взрослых тайтлов. Представители платформы рассказали, что в ходе обсуждений с платёжными системами под возможной угрозой удаления оказались даже такие крупные бренды, как GTA, Duke Nukem и Saints Row.

Ранее мы рассказывали, что более миллиона игроков забрали игры для взрослых, которые раздавали в GOG в знак протеста. В такой способ компания выступила против волны удаления взрослых игр со Steam.

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