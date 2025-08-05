По словам производителя, карта без проблем тянет современные игры на ультра-настройках в нативном разрешении 1080p.

Компания AMD по-тихому анонсировала новую видеокарту Radeon RX 9060 без приставки XT. Это решение начального уровня, которое выступит прямым конкурентом RTX 5050 от NVIDIA.

Новинка оснащается 8 ГБ памяти GDDR6 и 128-битной шиной. В AMD говорят, что карта без проблем тянет современные игры на ультра-настройках в нативном разрешении 1080p.

Например, в Call of Duty: Black Ops 6 можно получить 98 fps, а в God of War: Ragnarok – 120 fps.

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Характеристики Radeon RX 9060:

Чип — Navi 44 XT;

Число потоковых процессоров — 1792;

Частота в разгоне — 2,99 ГГц;

Память — 8 ГБ GDDR6, 128-битная шина;

Скорость памяти — 18 Гбит/с;

Пропускная способность — 288 ГБ/с;

TDP — 132 Вт.

Запуск Radeon RX 9060 ожидается до конца 3-го квартала 2025 года, то есть не позднее 1 октября. Цена должна быть ниже $299. Ускоритель, как пишут СМИ, будет предназначен для компаний, которые выпускают готовые сборки ПК.

Напомним, GeForce RTX 5050 вышла в конце июня по цене 249 долларов. Новинка поддерживает все технологии RTX 50-й серии, включая DLSS 4 и мультикадровую генерацию.

СМИ пишут, что Nvidia готовит "агрессивное" снижение цен на видеокарты GeForce RTX 50 из-за слабых продаж и переизбытка запасов на складах. Предполагается, что цены пойдут вниз уже в августе.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой среди ПК- геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут ноутбучная и десктопная RTX 4060. Из представителей GeForce GTX в топ-10 только GTX 1650, тогда как RTX 5070 самая популярная модель 50-й серии.

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