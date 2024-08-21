На первое место вырвался долгострой, у которого нет даже приблизительной даты выхода.

В магазине Steam обновился рейтинг самых ожидаемых игр, сформированный на основе добавлений того или иного тайтла в список желаемого. Долгое время его возглавлял китайский экшен Black Myth: Wukong, но после вчерашнего громкого релиза пальма первенства перешла другой новинке.

Теперь самым желанным тайтлом среди ПК-геймеров является Hollow Knight: Silksong – продолжение уже культовой "метроидвании", которую должны были выпустить еще в 2023 году. Сегодня у игры по-прежнему нет даты выхода, а ее разработчики практически не выходят на связь.

На второй строчке в рейтинге наиболее ожидаемых игр расположился экшен-слэшер Warhammer 40,000: Space Marine 2, дата релиза которого – 9 сентября 2024 года. Третью позицию занял Frostpunk 2 – продолжение одной из лучших стратегий последних лет, которое тоже выходит в сентябре.

Также в топе не обошлось без украинской игры. Так, на пятой позиции расположился шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World. Его релиз намечен на 20 ноября. Ознакомиться со всем списком можно здесь.

Hollow Knight: Silksong: подробнее об игре

Это экшен-платформер и продолжение хитовой Hollow Knight от студии Team Cherry. Изначально Silksong задумывалася как дополнение, но со временем масштабы проекта расширились, поэтому его выпустят как отдельную игру.

Во второй части главной героиней станет Хорнет, защитница развалин Халлоунеста из первой части. Она попала в неизвестное королевство и собирается совершить паломничество на его вершину.

Hollow Knight: Silksong, как и оригинал, выполнен в формате метроидвании. Игра усыпана разными секретами, а после прохождения откроется некий режим "Шелковая душа", который бросит вызов умелым игрокам. Последний показ игры состоялся в 2022 году.

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