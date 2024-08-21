В магазине Steam обновился рейтинг самых ожидаемых игр, сформированный на основе добавлений того или иного тайтла в список желаемого. Долгое время его возглавлял китайский экшен Black Myth: Wukong, но после вчерашнего громкого релиза пальма первенства перешла другой новинке.
Теперь самым желанным тайтлом среди ПК-геймеров является Hollow Knight: Silksong – продолжение уже культовой "метроидвании", которую должны были выпустить еще в 2023 году. Сегодня у игры по-прежнему нет даты выхода, а ее разработчики практически не выходят на связь.
На второй строчке в рейтинге наиболее ожидаемых игр расположился экшен-слэшер Warhammer 40,000: Space Marine 2, дата релиза которого – 9 сентября 2024 года. Третью позицию занял Frostpunk 2 – продолжение одной из лучших стратегий последних лет, которое тоже выходит в сентябре.
Также в топе не обошлось без украинской игры. Так, на пятой позиции расположился шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World. Его релиз намечен на 20 ноября. Ознакомиться со всем списком можно здесь.
Hollow Knight: Silksong: подробнее об игре
- Это экшен-платформер и продолжение хитовой Hollow Knight от студии Team Cherry. Изначально Silksong задумывалася как дополнение, но со временем масштабы проекта расширились, поэтому его выпустят как отдельную игру.
- Во второй части главной героиней станет Хорнет, защитница развалин Халлоунеста из первой части. Она попала в неизвестное королевство и собирается совершить паломничество на его вершину.
- Hollow Knight: Silksong, как и оригинал, выполнен в формате метроидвании. Игра усыпана разными секретами, а после прохождения откроется некий режим "Шелковая душа", который бросит вызов умелым игрокам. Последний показ игры состоялся в 2022 году.