'Мафия' возвращается: анонсирована новая игра в культовой серии Mafia (видео)

Игра станет приквелом самой первой "Мафии", события развернутся в Сицилии.

Студия Hangar 13 анонсировала Mafia: The Old Country – новую игру в культовой криминальной серии, чей формальный анонс состоялся еще в 2022 году.

Пока был показан лишь короткий тизер без геймплейных кадров, а первыми деталями разработчики поделятся в декабре. Вероятно, это произойдет на выставке The Game Awards в первой половине месяца.

Сейчас известно лишь то, что тайтл станет приквелом для выпущенных ранее игр и расскажет о становлении криминальной семьи на Сицилии 1900-х годов. Авторы обещают "подлинный реализм" и "богатый сюжет", которыми славится признанный критиками сериал Mafia.

Ждать не так долго: релиз в 2025 году на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Mafia: The Old Country уже получила страницу в Steam.

Трейлер новой части игры Mafia

Если верить утечкам и слухам, которых за долгие годы ожидания новой Mafia накопилось достаточно, грядущая новинка расскажет историю Эннио Сальери. Это тот самый глава мафиозной семьи, на которого работал Томас в первой части. А в отличие от спорной Mafia 3, новая Mafia будет более линейной – в духе первых двух частей.

Напомним, дебютная игра серии Mafia вышла в 2002 году с подзаголовком The City of Lost Heaven – спустя 18 лет она обзавелась полноценным ремейком. В рамках анонса все игры серии можно купить в Steam по большой скидке.

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