Экономический эксперт Иван Ус считает, что Трамп действует не на эмоциях, а имеет конкретную стратегию мирового доминирования.

2 апреля 2025 года, в "День освобождения Америки", Дональд Трамп ввел новые таможенные тарифы на импорт почти из всех стран мира, кроме авторитарных режимов в РФ, КНДР, Иране и на Кубе. Это уже обвалило мировые и американские фондовые рынки, и будет способствовать инфляции в США. Но до сих пор продолжаются дискуссии зачем это самому американскому лидеру.

Как говорится в статье УНИАН, по мнению Ивана Уса, главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, не следует считать действия Трампа исключительно эмоциональными и невзвешенными, ведь за этим скрывается целая стратегия, которая имеет целью закрепить экономику США в качестве "экономики номер один" на все XXI столетие.

"Все действия Трампа полагаются на исследования, опубликованные при его прошлой каденции. Так, в 2017 году PWC опубликовала анализ развития мировой экономики до 2050 года. Если их расчетам верить, то в 2050 году первой экономикой мира будет не США, а Китай. Второй, с большим отставанием, станет Индия. США останутся на третьем месте. Крупнейшая же экономика ЕС - Германия - будет на 9-й позиции. Британия будет десятой. В 2000 году доля стран G7 в мировом ВВП была 65%, а в 2024 году - уже 45%. То есть, если ничего не менять, то США потеряют лидерство в мире. А страны Глобального Юга будут доминировать", - сказал эксперт.

Видео дня

Специалист по экономике объясняет, что действующая система торговли в мире воспринимается Трампом как главная угроза экономическому доминированию США на планете. Потому что либерализация мировой экономики и торговли в 1990-е и 2000-е годы дала мощное развитие странам Глобального Юга. И поэтому на "День освобождения Америки" самые большие пошлины были установлены именно для этих государств. Он объяснил:

"Но изменить ситуацию могли только непопулярные шаги (американского президента, - УНИАН). На которые и пошел Трамп, нарушив устоявшиеся правила. Он создает условия для решения всех вопросов по торговле вне ВТО. Я не думаю, что эта организация вообще теперь останется. Вот и будет "Mar-a-Lago Accord", как заменитель Бреттон-Вудской и Ямайской систем".

Эксперт напомнил, что после Второй мировой войны были созданы специальные институты, чтобы обеспечить тренд на либерализацию мировой торговли - сначала Бретон-Вудская система, затем Ямайская, а в 1980-е - соглашение Plaza Accord.

"И сейчас Трамп хочет изменить правила и заключить соглашение "Mar-a-Lago Accord" (по названию виллы Трампа, - УНИАН). Это не официальный термин, но он символизирует новые правила в области мировой экономики, которые навязывает США миру", - добавил Ус.

Назад в 1930-е

Иван Ус предостерег, что прошлая подобная волна протекционизма создала условия сначала для "мировой торговой войны", а затем и для "горячей" Второй мировой:

"Нечто подобное "Дню освобождения" мир уже видел в конце 1920-х и в первой половине 30-х годов. Это была рецессия и повышение таможенных тарифов. Великая депрессия и популярность кейнсианства спровоцировали бешеную волну протекционизма. Эти попытки защищать свои рынки и создали почву для Второй мировой войны. Есть четкий алгоритм - "Великая депрессия - протекционизм - война". - Поэтому после Второй мировой всем было понятно, что не стоит так злоупотреблять протекционизмом. Что нужно наоборот двигаться в направлении либерализации мировой торговли".

Новые пошлины Трампа - ключевые новости

Аналитики украинского Центра стратегических исследований настаивают, тотальная торговая война, объявленная 2 апреля Белым домом, приведет к росту цен для самих американцев, а многие товары американского производства просто потеряют конкурентоспособность.

В свою очередь, другие страны мира готовят ответ на агрессивную торговую политику США. В частности, в ЕС уже очень резко отреагировали заявлениями, что "Европа готова ответить". Это несмотря на то, что большинство правительств проявляют сдержанность в высказываниях.

Зато западные СМИ и аналитики делают вывод, что новые пошлины Трампа "перевернут мировую экономику с ног на голову". В частности, Bloomberg отмечает, что эти пошлины коснутся объема товаров на 33 триллиона долларов США, а торговые партнеры США потеряют от 4% до 90% своего импорта.

Вас также могут заинтересовать новости: