Реакция правительств стран, которых коснулось решение Трампа, была неоднозначной, реже сдержанной.

Европа готова ответить на введение жестких торговых пошлин со стороны США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

По ее словам, Еврокомиссия уже заканчивает разработку первого пакета контрмер в ответ на пошлины на сталь и готовится к дополнительным в случае, если не удастся решить ситуацию дипломатическим путем.

"Универсальные тарифы, объявленные США, - это серьезный удар по бизнесу и потребителям во всем мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Но мы также готовы к взаимодействию и переходу от конфронтации к переговорам", - сказала она.

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Решение США по пошлинам повлияет на десятки стран, включая некоторых из крупнейших торговых партнеров страны. Импорт из Европейского Союза, Японии и Южной Кореи будет облагаться пошлиной в размере 20% или выше.

Импорт из Вьетнама будет сталкиваться со ставкой пошлины 46%, а импорта из Тайваня - 32%.

Реакция правительств стран, которых коснулось это решение, была неоднозначной. Некоторые проявили осторожность, а другие пообещали обжаловать шаг Трампа.

Как страны реагируют на новые таможенные правила

Министерство торговли Китая в заявлении, обнародованном государственными СМИ, отметило, что "решительно выступает против" решения Трампа и "будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов". Представитель министерства добавил: "В торговой войне нет победителя, и протекционизм никуда не ведет".

Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба заявил, что страна "делает самые большие инвестиции" в США, и поставил под сомнение, "имеет ли смысл применять единые тарифы для всех стран", добавив: "Мы рассматриваем все варианты, чтобы рассмотреть наиболее эффективный ответ".

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал бороться с пошлинами с помощью контрмер. "Мы будем защищать наших работников", - сказал он. "Во время кризиса важно объединиться, и очень важно действовать целенаправленно и с силой".

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна "объявит всеобъемлющую программу по тарифам" и планирует "укрепить экономику при любых обстоятельствах", пишет Reuters.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который недавно встречался с Трампом в Белом доме, сказал, что считает глупым реагировать, бросаясь в торговую войну с США

Правительство обнародовало заявление, в котором говорится, что страна "придерживается спокойного и прагматичного подхода... решая не вводить ответных мер".

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что тарифы Трампа "не имеют логики" и "не являются дружественным поступком". Он назвал их "абсолютно необоснованными".

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал "решительно ответить". Он сказал: "Европа будет защищаться, мы будем действовать быстро, пропорционально и совместно".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не хочет торговой войны, но "будет продолжать использовать любую возможность, чтобы изменить эти события".

Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что страна быстро определит, что делать дальше, и ее "долгосрочные экономические интересы являются приоритетными". Она отметила, что "уважение к международному праву и свободная торговля являются фундаментальными".

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин назвал пошлины в отношении ЕС "глубоким сожалением". Он сказал, что твердо убежден, что пошлины никому не выгодны. "Моим приоритетом и приоритетом правительства является защита ирландских рабочих мест и ирландской экономики".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, соратница Трампа, заявила, что считает тарифы неправильным подходом. "Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с Соединенными Штатами, чтобы предотвратить торговую войну, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков".

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал: "Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения".

Министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия заявила, что этот шаг "реорганизует правила глобальной торговли", и страна будет пытаться продолжать диверсифицировать рынки.

Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Пошлины на авто начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - чуть позже.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10%.

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