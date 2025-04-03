Европа готова ответить на введение жестких торговых пошлин со стороны США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.
По ее словам, Еврокомиссия уже заканчивает разработку первого пакета контрмер в ответ на пошлины на сталь и готовится к дополнительным в случае, если не удастся решить ситуацию дипломатическим путем.
"Универсальные тарифы, объявленные США, - это серьезный удар по бизнесу и потребителям во всем мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Но мы также готовы к взаимодействию и переходу от конфронтации к переговорам", - сказала она.
Решение США по пошлинам повлияет на десятки стран, включая некоторых из крупнейших торговых партнеров страны. Импорт из Европейского Союза, Японии и Южной Кореи будет облагаться пошлиной в размере 20% или выше.
Импорт из Вьетнама будет сталкиваться со ставкой пошлины 46%, а импорта из Тайваня - 32%.
Реакция правительств стран, которых коснулось это решение, была неоднозначной. Некоторые проявили осторожность, а другие пообещали обжаловать шаг Трампа.
Как страны реагируют на новые таможенные правила
Министерство торговли Китая в заявлении, обнародованном государственными СМИ, отметило, что "решительно выступает против" решения Трампа и "будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов". Представитель министерства добавил: "В торговой войне нет победителя, и протекционизм никуда не ведет".
Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба заявил, что страна "делает самые большие инвестиции" в США, и поставил под сомнение, "имеет ли смысл применять единые тарифы для всех стран", добавив: "Мы рассматриваем все варианты, чтобы рассмотреть наиболее эффективный ответ".
Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал бороться с пошлинами с помощью контрмер. "Мы будем защищать наших работников", - сказал он. "Во время кризиса важно объединиться, и очень важно действовать целенаправленно и с силой".
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна "объявит всеобъемлющую программу по тарифам" и планирует "укрепить экономику при любых обстоятельствах", пишет Reuters.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который недавно встречался с Трампом в Белом доме, сказал, что считает глупым реагировать, бросаясь в торговую войну с США
Правительство обнародовало заявление, в котором говорится, что страна "придерживается спокойного и прагматичного подхода... решая не вводить ответных мер".
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что тарифы Трампа "не имеют логики" и "не являются дружественным поступком". Он назвал их "абсолютно необоснованными".
Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал "решительно ответить". Он сказал: "Европа будет защищаться, мы будем действовать быстро, пропорционально и совместно".
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не хочет торговой войны, но "будет продолжать использовать любую возможность, чтобы изменить эти события".
Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что страна быстро определит, что делать дальше, и ее "долгосрочные экономические интересы являются приоритетными". Она отметила, что "уважение к международному праву и свободная торговля являются фундаментальными".
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин назвал пошлины в отношении ЕС "глубоким сожалением". Он сказал, что твердо убежден, что пошлины никому не выгодны. "Моим приоритетом и приоритетом правительства является защита ирландских рабочих мест и ирландской экономики".
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, соратница Трампа, заявила, что считает тарифы неправильным подходом. "Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с Соединенными Штатами, чтобы предотвратить торговую войну, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков".
Премьер-министр Польши Дональд Туск написал: "Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения".
Министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия заявила, что этот шаг "реорганизует правила глобальной торговли", и страна будет пытаться продолжать диверсифицировать рынки.
Новые пошлины Трампа
Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Пошлины на авто начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - чуть позже.
Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10%.