На товары из Украины тарифы будут составлять 10%.

Президент США Дональд Трамп объявил о "взаимных тарифах" на импорт из-за границы в его страну. Полный список опубликован в официальном Twitter-аккаунте.

Украина будет платить 10% пошлин, однако России в списке нет. Также от взаимных пошлин освобождены Канада и Мексика.

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля, а минимальный базовый тариф все страны станут платить с 5 апреля, сообщила администрация Трампа.

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По словам республиканца, базовый тариф на любые поставки товаров в США составит 10%, но для многих государств он выше.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Великобритании - 10%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. Одни из самых высоких сборов наложены на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).

Трамп назвал это "историческим указом, устанавливающим взаимные пошлины для стран по всему миру":

"Я не виню другие страны. Я виню бывших президентов США, которые допустили этот катастрофический дисбаланс. Мы покрывали их дефициты, платили за армии и заботились о всём мире. Это заканчивается".

Пошлины Трампа - детали

Ранее в ЕС заявили, что будут использовать "широкий спектр вариантов" для ответа на пошлины США.

"В случае необходимости у нас есть надежный план ответных мер, и мы его используем", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что Евросоюз не хочет принимать ответные меры "в обязательном порядке". Целью она назвала "переговорное решение".

По словам главы Еврокомиссии, сила Европы заключается не только в торговле, но и в технологиях, а европейский бизнес важен для американских технологических компаний. Еврокомиссия может использовать различные правовые инструменты для ограничения доступа к государственным контрактам или продажам цифровой рекламы на рынке.

Как писал Bloomberg, ЕС готовит контрмеры на товары из США на сумму до 26 миллиардов евро.

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