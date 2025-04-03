Из-за американских пошлин может снизиться общее благосостояние человечества.

Введенные президентом Дональдом Трампом пошлины на экспорт в США из других стран могут повлечь торговую войну, повышение цен и снижение глобальной экономической эффективности, а также отвлечь внимание Запада от поддержки Украины. Об этом говорится в Telegram-канале Центра экономической стратегии (ЦЭС).

По мнению исполнительного директора ЦЭС Глеба Вышлинского, наиболее ощутимым влиянием для Украины от торговой войны Трампа против мира станет то, что он в ней увязнет на ближайшие годы. И это отвлечет на нее внимание Евросоюза и других партнеров.

"Поэтому ожидания магического разруливания нашей войны я бы снизил после вчерашнего почти до нуля", - отметил Вышлинский.

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Старший экономист Юрий Гайдай отметил, что многие товары для потребительского рынка США резко подорожают, и спрос на них существенно спадет. Также многие товары американского экспорта могут потерять конкурентоспособность.

"Вообще качественно спрогнозировать все эффекты сложно. Но что наверняка - эффективность глобальной экономики упадет. Общее благосостояние человечества - упадет", - отметил Гайдай.

Отмечается, что среди стран, которые не попали под новые американские пошлины, оказались как ближайшие соседи США - Канада, Мексика и Куба, так и государства-агрессоры, в частности Россия, Беларусь и Северная Корея. Кроме того, в списке есть несколько малоизвестных экономик, в частности Буркина-Фасо, Сомали, Сейшельские острова, Палау и Ватикан. Также не попала под американские пошлины Палестина.

"Гренландия, хоть и принадлежит Дании, однако не входит в ЕС. Поэтому пошлины против нее не введены. Возможно, по "соседской" квоте", - отметил старший экономист Владимир Ланда.

Новые пошлины Трампа - главные новости

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных пошлин с другими странами. Новая пошлина для Украины составит 10%, что является минимальной базовой ставкой.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что введенная США пошлина в 10% на украинский экспорт не нанесет значительных убытков Украине, поскольку доля экспорта в США незначительна.

Однако глобальная торговая война может серьезно ударить по экономикам ключевых партнеров, в частности ЕС, что может уменьшить их поддержку для Украины.

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