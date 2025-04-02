Отмечается, что за первые три месяца этого года американские акции показали худший результат с 2023 года.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести самые масштабные торговые ограничения за последнее столетие. Этот шаг в корне изменит глобальную торговую систему и создаст труднопредсказуемые экономические риски.

По словам главного экономиста Nomura Holdings Inc. Роба Суббарамана, отсутствие подробностей о структуре, размере и целях пошлин оставило мир "в слепом полете".

По данным Bloomberg, под прицел попадут около 33 триллионов долларов мировой торговли, и странам от Бразилии до Китая грозит сокращение экспорта в США от 4 до 90%. Индекс неопределенности глобальной торговой политики 1 апреля взлетел до самого высокого уровня с 2009 года.

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По мнению экономистов Goldman Sachs Group Inc., средняя пошлина США для всех стран в этом году, скорее всего, вырастет на 15 процентных пунктов, что приведет к росту базовой инфляции, ослаблению роста и увеличению риска рецессии.

Трамп заявил, что его так называемые ответные пошлины будут направлены на устранение барьеров, которые торговые партнеры устанавливают для американских компаний, включая то, что официальные лица считают чрезмерным положительным сальдо торгового баланса с США, определенные налоги и сборы на уровне товаров.

По данным Bloomberg, при максимальном подходе средние ставки пошлин в США увеличатся до 28 процентных пунктов, что приведет к снижению ВВП США на 4% и росту цен почти на 2,5% в течение двух-трех лет.

Влияние на торговых партнеров при любом сценарии будет серьезным. Китай, ЕС и Индия могут возглавить список стран, которые пострадают от воздействия на экспорт в США, хотя их экономики могут выстоять. Канада и страны Юго-Восточной Азии, вероятно, ощутят более значительное влияние.

Стагфляция также вызывает опасения. Однако многое зависит от неизвестных - многие из которых, скорее всего, не будут озвучены, включая точные окончательные ставки пошлин по продуктам и странам, ответные меры торговых партнеров и реакцию бизнеса и потребителей.

Стоит отметить, что за первые три месяца этого года американские акции показали худший результат с 2023 года, хотя в мире наблюдался рост. Казначейские облигации США подорожали почти на 3%, благодаря растущим опасениям по поводу роста экономики. Золото достигло рекордных максимумов, а доллар ослаб.

Многие американские компании выразили обеспокоенность тем, что новые пошлины приведут к росту затрат и сокращению прибыли. Руководители иностранных компаний вынуждены взвешивать, стоит ли переносить хотя бы часть производства в США, чтобы обойти пошлины.

Пошлины Трампа - последние новости

Администрация Трампа ввела совокупный 20%-ый дополнительный налог на все импортные товары из Китая, а на многие товары из Мексики и Канады действуют 25%-ые пошлины. Также действует 25%-ая глобальная пошлина на импорт стали и алюминия. Трамп также подписал указ о введении 25%-ой пошлины на импорт авто и некоторых автозапчастей, которая вступит в силу 3 апреля. Предстоит ввести еще ряд отраслевых пошлин, например, на фармацевтическую продукцию.

Издание Financial Times писало, что мировые фондовые рынки начали падать из-за опасений усиления глобальной торговой войны на фоне ожиданий введения дополнительных пошлин.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предпримет ответные меры, если Трамп воплотит свои угрозы по введению драконовских пошлин в реальность. Китай, Япония и Южная Корея также намерены ответить на пошлины Трампа.

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