Украина под ударом дронов: в Одессе повреждены дома, есть жертвы (фото)

В Одессе повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в разных районах города.

В ночь на четверг, 1 мая, российские оккупационные войска снова терроризируют Украину дронами.

Обновлено 03:16: В результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе погибли два человека, еще пятеро травмированы, заявил глава ОВА Олег Кипер.

"Из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые ликвидируют наши спасатели", – написал он в телеграм-канале.

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Обновлено 03:05: В Одессе в результате российской атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в разных районах города, информирует городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Также есть информация о пожилой паре, которая не выходит на связь. Люди проживали на верхнем этаже дома вместе с овчаркой Джеком.

"На местах работают оперативные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атак и оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим. В настоящее время госпитализированы три человека", – говорится в сообщении.

Кроме того, незначительные повреждения получила школа. Там выбиты четыре окна.

Обновлено 01:10: Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что оккупанты атаковали областной центр ударными беспилотниками. В городе много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, в некоторых местах вспыхнули пожары.

"В настоящее время все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", – заявил Кипер.

Взрывы были слышны, в частности, в Харькове. По данным городского головы Игоря Терехова, предварительно, речь идет о попадании БПЛА "Молния" в АЗС в Киевском районе города.

Возник пожар. Информации о пострадавших по состоянию на 00:21 не было.

Кроме того, под ударом российских дронов находится Одесса. Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу в городе объявили примерно в 23.12. Мониторинговые каналы сообщили, что большое количество "шахедов" движется на Одессу и Одесскую область.

Вскоре в городе начались взрывы и стрельба. Мэр Геннадий Труханов заявил, что ударные БПЛА есть над разными районами города, в частности на Большом Фонтане, в Хаджибейском районе, в центре города и тому подобное. В социальных сетях местные жители сообщают, что есть попадания и пожары. Пишут, что повреждения получили учебное заведение и жилая многоэтажка.

После первой волны "шахедов", Одессу атакует вторая волна беспилотников. По данным СМИ, в городе прозвучало не менее 12 взрывов.

Атаки РФ по Украине

Вечером 29 апреля россияне массированно атаковали дронами Харьков. Сообщалось о 45 пострадавших.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов информировал, что 31 человек получил острую реакцию на стресс. В то же время 14 человек получили ранения различной степени тяжести, 5 человек были госпитализированы.

Под обстрелом был и Днепр. Там разрушено 5 частных домов, погиб 53-летний мужчина, а 78-летний местный житель получил ранения.

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