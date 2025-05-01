Есть категория пассажиров, которым категорически нельзя этого делать.

Путешествия на самолете хотя и экономят время, но могут быть довольно неудобными, особенно если речь идет о длительных перелетах. Иногда люди разуваются, чтобы дать отдохнуть ногам.

Но действительно ли это приемлемо? Как сказала в интервью New Zealand Herald эксперт по этикету Джоди Р.Р. Смит, есть только один случай, когда можно снимать обувь в самолете – если перелет длится более четырех часов.

Однако есть предостережения. Эксперт отмечает, что снимать обувь в салоне самолета можно только в том случае, если вы уверены, что ваши ноги не имеют никакого запаха.

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Другой эксперт, Розалинда Оропеза Рэндалл отмечает, что есть категория пассажиров, которым категорически нельзя снимать обувь в самолете. И это правило касается даже тех людей, которые путешествуют на большие расстояния.

"Если вы сидите в ряду возле аварийного выхода, ваша обувь всегда должна быть обута. Вы решили взять на себя ответственность за то, чтобы спокойно и быстро быть готовыми оказать помощь. Нет времени на поиск обуви, развязывание шнурков и обувание", – объясняет она.

Но есть еще одна причина, почему разуваться на борту – не лучшая идея. Стюардессы предупреждают, что пол в самолетах не такой уж и чистый.

В частности, бортпроводники предостерегают пассажиров не ходить без обуви в туалет.

"Это может выглядеть как вода на полу, но поверьте мне, ребята, это не так. Я уверена, что вы можете догадаться, что это", – подчеркивает стюардесса по имени Даниэль.

С какими вещами в ручной клади не пустят в самолет

Прохождение контроля перед посадкой на самолет – это всегда стресс. Не пропустить на борт могут из-за вещей в вашей ручной клади, о которых вы даже не подумали.

В частности, нельзя проносить спортивный инвентарь – его лучше сдать в багаж. Аналогичные правила распространяются на дроны, но не на все.

В ручную кладь также лучше не отправлять ножницы и мягкий сыр.

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