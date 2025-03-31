Японские и корейские акции падают из-за растущих опасений по поводу того, как торговые ограничения повлияют на экспорт.

Мировые рынки упали в понедельник, 31 марта. Причиной стали опасения усиления глобальной торговой войны на фоне ожиданий введения дополнительных пошлин президента США Дональда Трампа.

Издание Financial Times пишет, что акции Японии, Южной Кореи и Гонконга резко упали, ускорив распродажу, начавшуюся на прошлой неделе, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что ответные пошлины, о которых он может объявить 2 апреля, коснутся всего мира.

Японский индекс Topix упал на 3,2%, а ориентированный на экспортеров Nikkei 225 - на 3,9%. В Южной Корее Kospi упал на 2,2%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,4%.

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Золото достигло рекордной отметки в 3 098 долларов за унцию, в то время как доходность казначейских облигаций США снизилась, что свидетельствует о том, что инвесторы вкладывают средства в безопасные активы.

"Многие инвесторы ждут объявления пошлин, сворачивают свои позиции и получают прибыль", - сказал Вэй Ли, глава отдела стратегии управления мультиактивами в Китае в BNP Paribas Asset Management. "Это объявление о пошлинах... повлияло на настроение всего рынка".

Трамп назвал 2 апреля "днем освобождения" для экономики США, но его планы по введению так называемых ответных пошлин в отношении стран, которые, по его мнению, имеют несправедливые торговые отношения с США, встревожили инвесторов.

На валютных рынках иена укрепилась на 0,4% по отношению к доллару до 149,30 иены, а корейская вона не изменилась. Доллар США снизился на 0,2% по отношению к корзине ключевых торговых партнеров.

Снижение в Азии произошло после падения в пятницу, 28 марта, в США, где индекс S&P 500 упал на 2%. Ориентированный на технологию индекс Nasdaq Composite упал на 2,7%, поскольку ухудшение экономических данных усилило опасения по поводу стагфляции.

Пошлины Трампа – главные новости

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин в адрес стран, которые облагают американские товары более высокими пошлинами.

20 марта Трамп заявил, что со 2 апреля в отношении Индии все же введут пошлины, хотя Нью-Дели снизило пошлины на импорт бурбона и дорогих мотоциклов.

Кроме того, президент США объявил, что со 2 апреля будут введены 25%-ые пошлины на все автомобили, которые импортируются из-за рубежа.

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